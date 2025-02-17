Автомобили выделяют нечто опаснее выхлопных газов: о чем идет речь (фото)

Исследователи обнаружили, что автомобили делают одну вещь еще более токсичной, чем выхлопные газы.

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Воздействие загрязнения воздуха связано примерно с семью миллионами преждевременных смертей в год по всему миру. Когда речь идет о загрязнении городского воздуха, выбросы дизельных выхлопов часто изображаются как главный виновник — это справедливо, учитывая результаты предыдущих исследований. Однако теперь ученые обнаружили нечто более тревожное: пыль от тормозных колодок может быть более вредной для человеческих легких, чем считалось ранее, пишет Science Alert.

Пыль, образующаяся в результате износа дороги, шин и тормозов, известная как "выбросы, не связанные с выхлопными газами", сегодня является основным типом выбросов от автомобильного транспорта, превосходя выбросы выхлопных газов во многих европейских странах. Ученые полагают, что тормозная пыль часто является основным источником, однако она не подлежит регулированию. Еще меньше известно о потенциальном влиянии на здоровье в сравнении с пылью дизельных выхлопов.

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В ходе исследования ученые вырастили в лаборатории клетки, имитирующие слизистую оболочку легких, а затем подвергли эти клетки воздействию тормозной пыли и пыли дизельных выхлопных газов. Результаты исследования показали, что тормозная пыль оказалась значительно более вредной для клеток, вызывая заболевания легких, таких как рак и астма. Ученые также обнаружили, что удаление меди из тормозной пыли уменьшило эти эффекты.

Ученые встревожены тем, что нынешние правила для транспортных средств, увы, нацелены только на выбросы выхлопных газов. Результаты команды показали, что существует острая необходимость рассмотреть также регулирование и невыхлопных газов. Одним из способов снижения потенциальной угрозы, по мнению ученых, является переформулирование тормозных колодок — это позволит снизить нагрузку на здоровье.

Ранее тормозные колодки содержали асбестовые волокна для борьбы с перегревом. Однако асбест был запрещен в Великобритании в 1999 году из-за связи с заболеваниями легких. Это привело к тому, что автомобильная промышленность разработала новые накладки тормозных колодок, которые широко используются сегодня.

В лабораторных условиях были собраны твердые частицы износа тормозных колодок (ТЧ) из четырех различных типов тормозных колодок, а также ТЧ выхлопных газов дизельных двигателей Фото: Particle and Fibre Toxicology

В ходе исследования ученые сравнили вредность пыли от износа различных типов колодок. Результаты указывают на то, что пыль от колодок NAO, разработанных для замены колодок, содержащих асбест, оказалась наиболее токсичной для клеток легких по сравнению не только с пылью от других типов колодок, но и с пылью выхлопных газов дизельных двигателей.

Профессор Мэтт Локсхэм из Университета Саутгемптона считает, что такое воздействие может быть связано с риском развития таких заболеваний, как:

фиброз легких;

астма;

хроническая обструктивная болезнь легких.

Предыдущие исследования показали, что металлы в частицах загрязнения воздуха могут оказывать токсическое воздействие. В новом исследовании ученые также обнаружили, что медь способна проникать внутрь открытых клеток легких. Не менее любопытным оказалось то, что обработка тормозной пыли химическим веществом для нейтрализации меди, уменьшает ее токсическое воздействие. Это говорит о том, что медь вызывает по крайней мере некоторые из вредных свойств этой пыли.

Не менее тревожным выглядит то, что почти половина всей меди в воздухе, которым дышат люди, поступает из-за износа тормозов и шин. Различные исследования, проведенные другими исследовательскими группами, показали, что воздействие высоких концентраций меди связано с нарушением функции легких и общим риском смерти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как загрязнение воздуха уничтожает нашу печень.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.