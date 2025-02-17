Автомобілі виділяють щось небезпечніше за вихлопні гази: про що йдеться (фото)

Дослідники виявили, що автомобілі роблять одну річ ще більш токсичною, ніж вихлопні гази.

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Вплив забруднення повітря пов'язаний приблизно з сімома мільйонами передчасних смертей на рік по всьому світу. Коли йдеться про забруднення міського повітря, викиди дизельних вихлопів часто змальовують як головного винуватця — це справедливо, враховуючи результати попередніх досліджень. Однак тепер учені виявили щось більш тривожне: пил від гальмівних колодок може бути більш шкідливим для людських легень, ніж вважалося раніше, пише Science Alert.

Пил, що утворюється внаслідок зносу дороги, шин і гальм, відомий як "викиди, не пов'язані з вихлопними газами", сьогодні є основним типом викидів від автомобільного транспорту, перевершуючи викиди вихлопних газів у багатьох європейських країнах. Вчені вважають, що гальмівний пил часто є основним джерелом, проте він не підлягає регулюванню. Ще менше відомо про потенційний вплив на здоров'я порівняно з пилом дизельних вихлопів.

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Під час дослідження вчені виростили в лабораторії клітини, що імітують слизову оболонку легенів, а потім піддали ці клітини впливу гальмівного пилу і пилу дизельних вихлопних газів. Результати дослідження показали, що гальмівний пил виявився значно шкідливішим для клітин, спричиняючи захворювання легень, такі як рак і астма. Вчені також виявили, що видалення міді з гальмівного пилу зменшило ці ефекти.

Вчені стурбовані тим, що нинішні правила для транспортних засобів, на жаль, націлені тільки на викиди вихлопних газів. Результати команди показали, що існує нагальна потреба розглянути також регулювання і не вихлопних газів. Одним зі способів зниження потенційної загрози, на думку вчених, є переформулювання гальмівних колодок — це дасть змогу знизити навантаження на здоров'я.

Раніше гальмівні колодки містили азбестові волокна для боротьби з перегрівом. Однак азбест був заборонений у Великій Британії в 1999 році через зв'язок із захворюваннями легенів. Це призвело до того, що автомобільна промисловість розробила нові накладки гальмівних колодок, які широко використовуються сьогодні.

У лабораторних умовах було зібрано тверді частинки зносу гальмівних колодок (ТЧ) із чотирьох різних типів гальмівних колодок, а також ТЧ вихлопних газів дизельних двигунів. Фото: Particle and Fibre Toxicology

Під час дослідження вчені порівняли шкідливість пилу від зносу різних типів колодок. Результати вказують на те, що пил від колодок NAO, розроблених для заміни колодок, що містять азбест, виявився найтоксичнішим для клітин легень, якщо порівнювати його не тільки з пилом від інших типів колодок, а й із пилом вихлопних газів дизельних двигунів.

Професор Метт Локсхем з Університету Саутгемптона вважає, що такий вплив може бути пов'язаний із ризиком розвитку таких захворювань, як:

фіброз легенів;

астма;

хронічна обструктивна хвороба легень.

Попередні дослідження показали, що метали в частинках забруднення повітря можуть чинити токсичний вплив. У новому дослідженні вчені також виявили, що мідь здатна проникати всередину відкритих клітин легенів. Не менш цікавим виявилося те, що обробка гальмівного пилу хімічною речовиною для нейтралізації міді, зменшує її токсичний вплив. Це свідчить про те, що мідь викликає принаймні деякі зі шкідливих властивостей цього пилу.

Не менш тривожним виглядає те, що майже половина всієї міді в повітрі, яким дихають люди, надходить через зношування гальм і шин. Різні дослідження, проведені іншими дослідницькими групами, засвідчили, що вплив високих концентрацій міді пов'язаний із порушенням функції легенів і загальним ризиком смерті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як забруднення повітря знищує нашу печінку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.