Самое дорогое вещество на Земле: один его грамм будет стоить 5,24 квадриллиона долларов

Всего одну десятую грамма вещества придется собирать атом за атомом на протяжении миллиарда лет.

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Самое дорогое вещество на Земле может стоить 5,24 квадриллиона долларов всего за один грамм. Проблема в том, что во всей Вселенной может не оказаться и грамма этого материала, пишет DailyMail.

В отличие от драгоценных металлов или камней, это вещество невозможно просто выкопать из земли. Его необходимо собирать атом за атомом в процессе, который может занять миллиард лет, чтобы собрать всего одну десятую грамма.

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Возможно, это звучит, как сюжет фантастического фильма, но атомы антиматерии на самом деле считаются самым ценным и крайне редким материалом на Земле. Дело в том, что антиматерия исчезает почти сразу после того, как удается ее создать, что делает ее хранение и изучение невероятно дорогим.

Атомы, протоны, нейтроны, электроны и субатомные частицы в наблюдаемой нами Вселенной состоят из материи. Но для каждого из перечисленных типа частиц существует антиматерия, которая является такой же частицей только с противоположным электрическим зарядом. Такие частицы могут быть собраны в антиатомы, антимолекулы, и даже в целые планеты, галактики.

Много лет назад ученые из NASA Гарольд Джерриш высчитал цену антиматерии, которая составила 62,5 триллиона долларов, или 1,75 квадриллиона долларов за унцию. В основу ее стоимости легло количество затраченной энергии и предполагаемых производственных мощностей.

"Мы производим такое ничтожное количество антиматерии, что даже за год мы бы не смогли собрать ее достаточно, чтобы вскипятить чашку чая. Одна сотая нанограмма антиматерии стоит столько же, сколько один килограмм золота", — говорит физик-теоретик из ЦЕРНа профессор Майкл Дозер.

Это значит, что цена за грамм составит примерно 5,24 квадриллиона долларов.

В ЦЕРНе ученые используют огромные ускорители частиц, чтобы разогнать поток протонов и положительно заряженных частиц, которые потом врезаются в иридиевый блок. Один раз на миллион попыток огромное количество энергии концентрируется в частице материи, и вместе с ней рождается близнец антиматерии.

Далее полученные частицы откачивают в Антипротонный замедлитель, который с помощью мощных магнитов концентрирует антиматерию в поток, движущийся со скоростью в одну десятую скорости света.

Весь этот процесс потребляет невероятно огромное количество энергии. Ускорители частиц ЦЕРНа составляют около 90% годового счета за электроэнергию исследовательского центра в 1250 гигаватт.

В ходе этого процесса создается очень малое количество антиматерии: нанограммы в год. Но создание антиматерии – это еще не самый сложный этап, потому как антиматерия уничтожается при первом же контакте с обычной материей.

Для того, чтобы избежать аннигиляции новообразованной антиматерии, ее необходимо тщательно удерживать переохлажденными магнитами внутри полного вакуума. Текущий рекорд хранения антиматерии составляет 405 дней для отдельных частиц и всего 17 минут для целых антиатомов.

Напомним, двигатели на антиматерии позволят долететь к звездам за несколько лет. Предполагается, что с помощью двигателей на антиматерии можно добраться до Плутона всего за несколько недель.