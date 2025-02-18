Найдорожча речовина на Землі: один її грам коштуватиме 5,24 квадрильйона доларів

Всього одну десяту грама речовини доведеться збирати атом за атомом протягом мільярда років.

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Найдорожча речовина на Землі може коштувати 5,24 квадрильйона доларів лише за один грам. Проблема в тому, що у всьому Всесвіті може не виявитися і грама цього матеріалу, пише DailyMail.

На відміну від дорогоцінних металів або каміння, цю речовину неможливо просто викопати із землі. Її необхідно збирати атом за атомом у процесі, який може зайняти мільярд років, щоб зібрати всього одну десяту грама.

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Можливо, це звучить, як сюжет фантастичного фільму, але атоми антиматерії насправді вважаються найціннішим і вкрай рідкісним матеріалом на Землі. Річ у тім, що антиматерія зникає майже одразу після того, як вдається її створити, що робить її зберігання та вивчення неймовірно дорогим.

Атоми, протони, нейтрони, електрони та субатомні частинки в спостережуваному нами Всесвіті складаються з матерії. Але для кожного з перерахованих типів частинок існує антиматерія, яка є такою самою частинкою, тільки з протилежним електричним зарядом. Такі частинки можуть бути зібрані в антиатоми, антимолекули, і навіть у цілі планети, галактики.

Багато років тому вчений з NASA Гарольд Джерріш вирахував ціну антиматерії, яка склала 62,5 трильйона доларів, або 1,75 квадрильйона доларів за унцію. В основу її вартості лягла кількість витраченої енергії та передбачуваних виробничих потужностей.

"Ми виробляємо таку мізерну кількість антиматерії, що навіть за рік ми б не змогли зібрати її достатньо, щоб закип'ятити чашку чаю. Одна сота нанограма антиматерії коштує стільки ж, скільки один кілограм золота", — каже фізик-теоретик із ЦЕРНу професор Майкл Дозер.

Це означає, що ціна за грам складе приблизно 5,24 квадрильйона доларів.

У ЦЕРНі вчені використовують величезні прискорювачі частинок, щоб розігнати потік протонів і позитивно заряджених частинок, які потім врізаються в іридієвий блок. Один раз на мільйон спроб величезна кількість енергії концентрується в частці матерії, і разом із нею народжується близнюк антиматерії.

Далі отримані частинки відкачують в Антипротонний сповільнювач, який за допомогою потужних магнітів концентрує антиматерію в потік, що рухається зі швидкістю в одну десяту швидкості світла.

Весь цей процес споживає неймовірно величезну кількість енергії. Прискорювачі частинок ЦЕРНу становлять близько 90% річного рахунку за електроенергію дослідницького центру в 1250 гігават.

Під час цього процесу створюється дуже мала кількість антиматерії: нанограми на рік. Але створення антиматерії — це ще не найскладніший етап, тому що антиматерія знищується при першому ж контакті зі звичайною матерією.

Для того, щоб уникнути анігіляції новоствореної антиматерії, її необхідно ретельно утримувати переохолодженими магнітами всередині повного вакууму. Поточний рекорд зберігання антиматерії становить 405 днів для окремих частинок і всього 17 хвилин для цілих антиатомів.

Нагадаємо, двигуни на антиматерії дадуть змогу долетіти до зірок за кілька років. Передбачається, що за допомогою двигунів на антиматерії можна дістатися до Плутона всього за кілька тижнів.