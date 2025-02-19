В небольших ледниковых озерах обнаружили скрытую угрозу: тысячи людей в опасности

Результаты нового исследования показывают, что небольшие ледниковые озера более подвержены наводнениям, чем считалось ранее.

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Долгие годы ученые рассматривают вероятность того, что население горных регионов подвергается все большему риску наводнений из-за талой воды, поскольку тающие ледники высвобождают все больше воды. Небольшая часть этой талой воды остается в ледниковых озерах по всему миру — если их плотины рухнут, наводнения ледниковых озер могут иметь катастрофические последствия для местного населения, живущего ниже по течению, пишет PHYS.org.

Команда ученых из Потсдамского университета обнаружила, что не только растущее количество и площадь поверхности ледниковых озер определяют риск таких наводнений. В ходе исследования ученые проанализировали спутниковые снимки почти 1700 задокументированных наводнений ледниковых озер в 13 ледниковых регионах по всему миру за период с 1990 по 2023 год. Команда обнаружила, что площади озер, подпруженных льдом, стали меньше, в то время как площади озер, подпруженных моренными плотинами, остались в основном неизменными.

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По словам ведущего исследования, доктора Георга Веха из Института экологических наук и географии, они с коллегами также не обнаружили тенденции к более крупным наводнениям озер. Некоторые озера со временем развили широкий сток, что позволяет рекам и этих озер очень эффективно сбрасывать талую воду, но не обязательно прорывать плотину. Другие озера, особенно в Альпах, Перу и Норвегии, были искусственно укреплены плотинами, чтобы интенсивно использовать их для гидроэнергетики. Ученые полагают, что такие изменения на самом деле способствуют тому, что наводнения, как правило, происходят из более мелких озер, даже если площади озер увеличиваются во всем мире.

Опасность заключается в том, что далеко не все наводнения озер происходят по одному и тому же сценарию. Например, ледниковые озера, сдерживаемые ледниковым льдом, действительно чаще прорываются из-за все более нестабильных ледяных масс. Однако возникающие в результате этих событий наводнения в среднем менее масштабны из-за меньшего объема озер.

Другие озера перекрыты моренами, оставшимися после таяния ледников. Ученые обнаружили, что в Гималаях, на Аляске и в Патагонии опасность для населения возросла по мере того, как объем озер продолжает расти. Однако катастрофические наводнения из-за озер, запруженных моренными плотинами, как в Индии в 2023 году, когда погибло не менее 55 человек, остаются редкими.

По мнению исследователей, полученные ими результаты указывают на то, что изменение климата, отступление ледников и стихийные бедствия на самом деле тесно связаны и могут повлиять на количество и масштабы наводнений ледниковых озер. Авторы исследования считают, что необходимо постоянное дистанционное зондирование, которое играет ключевую роль в наблюдениях.

Ученые считают, что дистанционное зондирование в будущем позволит ученым отслеживать процессы в регионах, которые ранее считались недоступными.

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