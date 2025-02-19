У невеликих льодовикових озерах виявили приховану загрозу: тисячі людей у небезпеці

Результати нового дослідження показують, що невеликі льодовикові озера більш схильні до повеней, ніж вважалося раніше.

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Довгі роки вчені розглядають ймовірність того, що населення гірських регіонів наражається на дедалі більший ризик повеней через талу воду, оскільки льодовики, що тануть, вивільняють дедалі більше води. Невелика частина цієї талої води залишається в льодовикових озерах по всьому світу — якщо їхні греблі впадуть, повені льодовикових озер можуть мати катастрофічні наслідки для місцевого населення, що живе нижче за течією, пише PHYS.org.

Команда вчених із Потсдамського університету виявила, що не тільки кількість і площа поверхні льодовикових озер, що зростають, визначають ризик таких повеней. Під час дослідження вчені проаналізували супутникові знімки майже 1700 задокументованих повеней льодовикових озер у 13 льодовикових регіонах у всьому світі за період з 1990 по 2023 рік. Команда виявила, що площі озер, підпружених льодом, стали меншими, в той час, як площі озер, підпружених моренними греблями, залишилися в основному незмінними.

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За словами провідного дослідження, доктора Георга Веха з Інституту екологічних наук і географії, вони з колегами також не виявили тенденції до більших повеней озер. Деякі озера з часом розвинули широкий стік, що дає змогу річкам і цих озер дуже ефективно скидати талу воду, але не обов'язково проривати греблю. Інші озера, особливо в Альпах, Перу і Норвегії, були штучно укріплені греблями, щоб інтенсивно використовувати їх для гідроенергетики. Вчені вважають, що такі зміни насправді сприяють тому, що повені, як правило, відбуваються з більш дрібних озер, навіть якщо площі озер збільшуються в усьому світі.

Небезпека полягає в тому, що далеко не всі повені озер відбуваються за одним і тим самим сценарієм. Наприклад, льодовикові озера, стримувані льодовиковим льодом, справді частіше прориваються через дедалі більш нестабільні крижані маси. Однак повені, що виникають унаслідок цих подій, у середньому менш масштабні через менший обсяг озер.

Інші озера перекриті моренами, що залишилися після танення льодовиків. Вчені виявили, що в Гімалаях, на Алясці та в Патагонії небезпека для населення зросла в міру того, як обсяг озер продовжує зростати. Однак катастрофічні повені через озера, загачені моренними греблями, як в Індії 2023 року, коли загинуло щонайменше 55 осіб, залишаються рідкісними.

На думку дослідників, отримані ними результати вказують на те, що зміна клімату, відступ льодовиків і стихійні лиха насправді тісно пов'язані й можуть вплинути на кількість і масштаби повеней льодовикових озер. Автори дослідження вважають, що необхідне постійне дистанційне зондування, яке відіграє ключову роль у спостереженнях.

Вчені вважають, що дистанційне зондування в майбутньому дасть змогу вченим відстежувати процеси в регіонах, які раніше вважалися недоступними.

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