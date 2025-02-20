Вы больше к ней не прикоснетесь: ученые выяснили, что обитает в кухонных губках

Плотность бактерий на губках составляет 54 миллиарда особей на квадратный сантиметр.

Related video

Ученые говорят, что губки – кухонный инструмент, который люди ежедневно используют на своих кухнях, являются настоящим раем для бактерий, пишет BBC.

Все дело в том, что губки большую часть времени остаются теплыми, влажными и полными питательных крошек, которым питаются микробы.

Микробиолог из Университета Фуртвангена в Германии Маркус Эгерт собрал данные о бактериальном микробиоме использованных кухонных губок. Ученый нашел в кухонных губках целых 362 вида микробов. В некоторых местах плотность бактерий достигала 54 миллиардов особей на квадратный сантиметр.

"Это просто невероятное количество, оно похоже на число бактерий, которые можно найти в образцах человеческого стула", — говорит Эгерт.

Как известно, губки полны карманов и отверстий, и каждый из них обеспечивает идеальны дом для сообщества микробов.

Синтетический биолог из Университета Дьюка Линчонг Ю ранее смоделировал сложную среду губки. Он выяснил, что отверстия разного размера в губке стимулируют наибольший рост микробов.

"Они обнаружили, что наличие различных размеров пор в кухонных губках действительно важно для стимулирования роста. Это имеет смысл, потому что есть микробы индивидуалисты, к примеру, бактерии, которые любят расти сами по себе. Также существуют бактерии, которым нужна компания других. Внутри губки так много разных структур или ниш, что все довольны", — объясняет Эгерт.

Губки действительно являются отличным домом для бактерий, но они не обязательно представляют риск для здоровья людей. Бактерии окружают нас ежесекундно, они живут на нашей коже, в почве, воздухе так далее. Не все из них вредны, на самом деле многие выполняют жизненно важную работу. Поэтому важный вопрос заключается в том, стоят ли вообще беспокоиться о бактериях, обнаруженных в губках?

Эгерт смог секвенировать ДНК бактерий, которые наиболее распространены на кухонных губках. Точный вид каждой бактерии было определить невозможно, но пять из десяти наиболее распространенных видов были тесно связаны с бактериями, которые вызывают инфекции у людей с ослабленной иммунной системой.

Отмечает, что такие меры по очистке губок, как нагревание в микроволновке или ополаскивание горячей мыльной водой, не смогли их очистить. Одни бактерии были уничтожены, но их место заняли более устойчивые штаммы.

"Наша гипотеза заключается в том, что меры очистки могут привести к своего рода процессу естественного отбора, в ходе которого немногие выжившие могут снова вырасти до большого количества. Если вы сделаете это пару раз, это может привести к отбору бактерий, которые лучше приспособлены к очистке", — подчеркивает автор исследования.

К счастью, ни одна из найденных бактерий на губках не была связана с пищевым отравлением или тяжелым заболеванием. Большинство бактерий на губках не являются вредными, если туда не попадают такие бактерии, как сальмонелла.

Далее эти потенциально патогенные бактерии начинают переноситься с вашей губки на тарелки, столовые приборы или другие поверхности.

В идеале, чтобы избежать опасности, менять губки нужно ежедневно, говорят ученые. Но также есть методы, которые помогут продлит срок службы губки.

"Есть два простых способа их очистки. Вы можете положить их в посудомоечную машину в конце вечера или можете разогреть их в микроволновке на минуту, пока не увидите выходящий пар. Это убьет большинство патогенов", — говорят ученые.

Другие советы включают в себя не хранить губку в раковине, чтобы она могла высохнуть между использованиями, и действительно выжимать влагу и избавляться от крошек пищи. Однако некоторые могут рассмотреть возможность использования совершенно другого инструмента для мытья посуды.

"Я бы вообще не использовал кухонные губки. На самом деле, для меня не имеет смысла использовать такой предмет на кухне. Щетка намного лучше, потому что на ней скапливается меньше бактерий, и она быстрее высыхает. Ее также легче чистить", — подытожил Эгерт.

Напомним, микробиолог рассказала, каких публичных мест стоит избегать во время обеда. Хотя употребление еды в публичных местах уже давно стало социальной нормой для многих из нас, эксперт микробиологии Примроуз Фристоу подчеркивает повышенный риск пищевого отравления во многих из них.