Ви більше до неї не доторкнетеся: вчені з'ясували, що мешкає в кухонних губках

Щільність бактерій на губках становить 54 мільярди особин на квадратний сантиметр.

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Учені кажуть, що губки — кухонний інструмент, який люди щодня використовують на своїх кухнях, є справжнім раєм для бактерій, пише BBC.

Річ у тім, що губки більшу частину часу залишаються теплими, вологими та повними поживних крихт, якими харчуються мікроби.

Мікробіолог з Університету Фуртвангена в Німеччині Маркус Егерт зібрав дані про бактеріальний мікробіом використаних кухонних губок. Вчений знайшов у кухонних губках цілих 362 види мікробів. У деяких місцях щільність бактерій досягала 54 мільярдів особин на квадратний сантиметр.

"Це просто неймовірна кількість, вона схожа на кількість бактерій, які можна знайти в зразках людського стільця", — каже Егерт.

Як відомо, губки сповнені кишень і отворів, і кожна з них забезпечує ідеальний дім для спільноти мікробів.

Синтетичний біолог з Університету Дьюка Лінчонг Ю раніше змоделював складне середовище губки. Він з'ясував, що отвори різного розміру в губці стимулюють найбільший ріст мікробів.

"Вони виявили, що наявність різних розмірів пор у кухонних губках справді важлива для стимулювання росту. Це має сенс, тому що є мікроби індивідуалісти, наприклад, бактерії, які люблять рости самі по собі. Також існують бактерії, яким потрібна компанія інших. Усередині губки так багато різних структур або ніш, що всі задоволені", — пояснює Егерт.

Губки дійсно є чудовим домом для бактерій, але вони не обов'язково становлять ризик для здоров'я людей. Бактерії оточують нас щомиті, вони живуть на нашій шкірі, в ґрунті, повітрі тощо. Не всі з них шкідливі, насправді багато хто виконує життєво важливу роботу. Тому важливе питання полягає в тому, чи варто взагалі турбуватися про бактерії, виявлені в губках?

Егерт зміг секвенувати ДНК бактерій, які найбільш поширені на кухонних губках. Точний вид кожної бактерії було визначити неможливо, але п'ять із десяти найпоширеніших видів були тісно пов'язані з бактеріями, що спричиняють інфекції у людей з ослабленою імунною системою.

Зазначає, що такі заходи з очищення губок, як нагрівання в мікрохвильовці або ополіскування гарячою мильною водою, не змогли їх очистити. Одні бактерії були знищені, але їхнє місце зайняли більш стійкі штами.

"Наша гіпотеза полягає в тому, що заходи очищення можуть призвести до свого роду процесу природного добору, під час якого ті, хто небагато вижив, можуть знову вирости до великої кількості. Якщо ви зробите це кілька разів, це може призвести до відбору бактерій, які краще пристосовані до очищення", — підкреслює автор дослідження.

На щастя, жодна зі знайдених бактерій на губках не була пов'язана з харчовим отруєнням або важким захворюванням. Більшість бактерій на губках не є шкідливими, якщо туди не потрапляють такі бактерії, як сальмонела.

Далі ці потенційно патогенні бактерії починають переноситися з вашої губки на тарілки, столові прилади або інші поверхні.

В ідеалі, щоб уникнути небезпеки, міняти губки потрібно щодня, кажуть учені. Але також є методи, які допоможуть продовжити термін служби губки.

"Є два простих способи їх очищення. Ви можете покласти їх у посудомийну машину наприкінці вечора або можете розігріти їх у мікрохвильовій печі на хвилину, доки не побачите пару, що виходить. Це вб'є більшість патогенів", — кажуть учені.

Інші поради включають в себе не зберігати губку в раковині, щоб вона могла висохнути між використаннями, і справді витискати вологу і позбавлятися від крихт їжі. Однак деякі можуть розглянути можливість використання зовсім іншого інструменту для миття посуду.

"Я б узагалі не використовував кухонні губки. Насправді, для мене не має сенсу використовувати такий предмет на кухні. Щітка набагато краща, тому що на ній накопичується менше бактерій, і вона швидше висихає. Її також легше чистити", — підсумував Егерт.

Нагадаємо, мікробіолог розповіла, яких публічних місць варто уникати під час обіду. Хоча вживання їжі в публічних місцях уже давно стало соціальною нормою для багатьох із нас, експертка мікробіології Прімроуз Фрістоу наголошує на підвищеному ризику харчового отруєння в багатьох із них.