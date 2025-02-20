Под горными хребтами скрываются огромные запасы революционного чистого топлива: о чем идет речь

Исследователи полагают, что в горных хребтах могут быть скрыты большие запасы белого водорода — предполагается, что газ можно будет извлечь.

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Белый водород недавно привлек внимание ученых из-за своего потенциала заменить ископаемое топливо, неумолимо нагревающее планету. Всего пару десятилетий назад ученые начали говорить, что это мощное топливо, также известное как "природный" или "экологический" водород, скрыто в больших количествах в земной коре, пишет CNN.

С тех пор геологи изучают, как образуется этот газ и где именно на самом деле он может находиться. Главная проблема заключается в том, где в недрах Земли могут быть скрыты достаточно большие объемы, чтобы удовлетворить ненасытный энергетический аппетит человечества.

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В новом исследовании ученые обнаружили, что крупные объемы революционного чистого топлива могут быть скрыты в горных хребтах планеты. Авторы исследования предполагают, что этот чисто сгорающий газ в будущем можно будет извлечь из недр планеты, придав тем самым импульс усилиям в борьбе с климатическим кризисом.

Команда использовала компьютерные модели для моделирования движения тектонических плит Земли. Это позволило определить регионы, где существуют подходящие условия для генерации белого водорода. Результаты исследования указывают на то, что горные хребты, такие как Пиренеи и Европейские Альпы, являются потенциальными горячими точками, согласно исследованию.

Отметим, что водород, который при сгорании производит только воду, давно рассматривается как экологически чистое топливо, особенно для энергоемких отраслей, таких как авиация и сталелитейная промышленность. Однако большая часть коммерческого водорода производится с использованием ископаемого топлива, что сводит на нет его способность сохранять климат. Все это делает белый водород заманчивым и перспективным чистым топливом будущего.

Ученые отмечают, что открытие белого водорода было случайным и произошло в Мали в 1987 году, когда взорвалась скважина с водой, когда рабочий наклонился над краем с сигаретой. Скважину быстро закрыли, но в 2011 году ее отключили, и с тех пор она производит водород, помогая снабжать энергией местную деревню. Исследователи отмечают, что залежи белого водорода ранее также были обнаружены в США, Австралии и Франции, но проблема заключалась в объемах залежей.

Иллюстрация того, как белый водород может накапливаться в горных хребтах Фото: Frank Zwaan/GFZ

По словам автора исследования и геолога из Центра геонаук имени Гельмгольца в германии Франка Цваана, науке уже известно, что природа производит водород, но его никогда не исследовали всерьез в качестве продукта для производства энергии. Другие источники энергии были более доступны, но обостряющийся климатический кризис усиливает гонку за поиск альтернатив.

Известно, что газ образуется естественным образом в результате многих процессов, в том числе радиоактивного распада в земной коре. Однако в новом исследовании ученые сосредоточились на "серпентизации", когда вода взаимодействует с богатыми железом породами из мантии Земли, чтобы произвести водород.

Как правило, такие породы находятся глубоко в недрах Земли, где вода не столь легкодоступна. Однако геологические процессы в течение миллионов лет могут подтолкнуть их к поверхности планеты. Ученые отмечают, что этот процесс происходит под океанами, когда континенты распадаются, позволяя мантийным породам подниматься, а также когда континенты сталкиваются, закрывая океанические бассейны и выталкивая мантийные породы вверх.

В ходе исследования ученые использовали моделирование тектонических плит, чтобы определить, где и когда мантийная порода была "эксгумирована" и в каких количествах. Результаты указывают на определенные хребты, в том числе:

Пиренеи;

Европейские Альпы;

часть Гималаев.

Все эти горные хребты предлагают хорошие условия для генерации белого водорода, поскольку большие объемы мантийной породы присутствуют при благоприятных температурах, а глубокие разломы позволяют воде циркулировать.

Исследователи отмечают, что сегодня главным вопросом остается поиск того, где белый водород накапливается в крупных резервуарах, которые можно бурить. Также возможно искусственно стимулировать серпентизацию, буря области, где мантийные породы находятся близко к поверхности, и закачивая воду. Ранние исследования уже ведутся в таких регионах, как Франция, Балканы и США.

Ранее Фокус писал о том, что во Франции нашли крупнейшие залежи водорода.