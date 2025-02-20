Під гірськими хребтами ховаються величезні запаси революційного чистого палива: про що йдеться

Дослідники вважають, що в гірських хребтах можуть бути приховані великі запаси білого водню — передбачають, що газ можна буде витягти.

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Білий водень нещодавно привернув увагу вчених через свій потенціал замінити викопне паливо, що невблаганно нагріває планету. Лише кілька десятиліть тому вчені почали говорити, що це потужне паливо, також відоме як "природний" або "екологічний" водень, приховане у великих кількостях у земній корі, пише CNN.

Відтоді геологи вивчають, як утворюється цей газ і де саме насправді він може перебувати. Головна проблема полягає в тому, де в надрах Землі можуть бути приховані досить великі обсяги, щоб задовольнити ненаситний енергетичний апетит людства.

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У новому дослідженні вчені виявили, що великі обсяги революційного чистого палива можуть бути приховані в гірських хребтах планети. Автори дослідження припускають, що цей газ, який чисто згорає, в майбутньому можна буде витягти з надр планети, надавши тим самим імпульс зусиллям у боротьбі з кліматичною кризою.

Команда використовувала комп'ютерні моделі для моделювання руху тектонічних плит Землі. Це дало змогу визначити регіони, де існують відповідні умови для генерації білого водню. Результати дослідження вказують на те, що гірські хребти, такі як Піренеї та Європейські Альпи, є потенційними гарячими точками, згідно з дослідженням.

Зазначимо, що водень, який під час згоряння виробляє тільки воду, давно розглядають як екологічно чисте паливо, особливо для енергомістких галузей, таких як авіація і сталеливарна промисловість. Однак більша частина комерційного водню виробляється з використанням викопного палива, що зводить нанівець його здатність зберігати клімат. Все це робить білий водень привабливим і перспективним чистим паливом майбутнього.

Учені зазначають, що відкриття білого водню було випадковим і сталося в Малі 1987 року, коли вибухнула свердловина з водою, коли робітник нахилився над краєм із сигаретою. Свердловину швидко закрили, але 2011 року її відключили, і відтоді вона виробляє водень, допомагаючи постачати енергію місцевому селу. Дослідники зазначають, що поклади білого водню раніше також були виявлені в США, Австралії та Франції, але проблема полягала в обсягах покладів.

Ілюстрація того, як білий водень може накопичуватися в гірських хребтах Фото: Frank Zwaan/GFZ

За словами автора дослідження і геолога з Центру геонаук імені Гельмгольца в Німеччині Франка Цваана, науці вже відомо, що природа виробляє водень, але його ніколи не досліджували серйозно як продукт для виробництва енергії. Інші джерела енергії були більш доступні, але кліматична криза, що загострюється, посилює перегони за пошук альтернатив.

Відомо, що газ утворюється природним чином унаслідок багатьох процесів, зокрема радіоактивного розпаду в земній корі. Однак у новому дослідженні вчені зосередилися на "серпентизації", коли вода взаємодіє з багатими на залізо породами з мантії Землі, щоб виробити водень.

Як правило, такі породи знаходяться глибоко в надрах Землі, де вода не настільки легкодоступна. Однак геологічні процеси протягом мільйонів років можуть підштовхнути їх до поверхні планети. Науковці зазначають, що цей процес відбувається під океанами, коли континенти розпадаються, даючи змогу мантійним породам підійматися, а також коли континенти зіштовхуються, закриваючи океанічні басейни та виштовхуючи мантійні породи вгору.

Під час дослідження вчені використовували моделювання тектонічних плит, щоб визначити, де і коли мантійна порода була "ексгумована" і в яких кількостях. Результати вказують на певні хребти, зокрема:

Піренеї;

Європейські Альпи;

частина Гімалаїв.

Усі ці гірські хребти пропонують хороші умови для генерації білого водню, оскільки великі обсяги мантійної породи присутні при сприятливих температурах, а глибокі розломи дають змогу воді циркулювати.

Дослідники зазначають, що сьогодні головним питанням залишається пошук того, де білий водень накопичується у великих резервуарах, які можна бурити. Також можливо штучно стимулювати серпентизацію, бурячи області, де мантійні породи знаходяться близько до поверхні, і закачуючи воду. Ранні дослідження вже ведуться в таких регіонах, як Франція, Балкани й США.

Раніше Фокус писав про те, що у Франції знайшли найбільші поклади водню.