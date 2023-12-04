Величезний запас енергії у нас під ногами. У Франції знайшли найбільші залежі водню

У наш час боротьба з глобальним потеплінням вийшла на перший план. Людство всіляко прагне перейти на чисту енергію і, судячи з усього, у Франції було зроблено важливий крок на шляху до цього.

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У регіоні Лотарингія, недалеко від кордону Франції та Німеччини, група вчених нещодавно зробила революційне відкриття в надрах землі. У цьому районі, відомому в минулому видобутком вугілля, вони відправили зонд на кілометр углиб земної кори. Те, що вони виявили, вразило їх: великі бульбашки газоподібного водню в товщі води, що вказує на потенційно величезне родовище природного водню, пише The New York Times.

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Природний водень, або "білий водень", вважається одним із найчистіших видів палива. Під час його згоряння виділяється тільки вода, що робить його джерелом енергії без викидів вуглекислого газу. Жак Піронон, старший науковий співробітник і професор Університету Лотарингії, вважає, що їм вдалося виявити одне з найбільших у світі родовищ природного водню.

Це відкриття викликало неабиякий ажіотаж у Франції, тим паче, що уряд країни прагне стати лідером у галузі чистих водневих технологій у Європі. Однак досі залишаються невирішеними питання про розміри цього родовища і найкращі методи видобутку газу.

У всьому світі уряди і промислові кола вкладають значні кошти у водень як ключовий компонент боротьби зі зміною клімату. У той час як промислове виробництво водню зазвичай передбачає розщеплення води на водень і кисень — процес, який може призвести до утворення парникових газів під час використання викопного палива, природний водень може запропонувати чистішу альтернативу. Він утворюється під час взаємодії нагрітої води з багатими залізом гірськими породами, і навіть невелика частина таких родовищ може забезпечувати чисту енергію протягом століть.

У Лотарингії, за оцінками, під старими вугільними шахтами може перебувати від 46 до 260 мільйонів тонн природного водню. Це дуже багато, враховуючи, що світове річне виробництво водню становить близько 70 мільйонів тонн.

Запаси природного водню також були виявлені в США, Австралії, Африці та інших частинах Європи. У минулому ці відкриття часто ігнорували через низький попит.

Інтерес до природного водню зріс після випадкової знахідки в Малі 1987 року. Через сигарету загорівся водяний колодязь, унаслідок чого у воді було виявлено природний водень. Тепер цей колодязь живить місцеві магазини і будинки.

Жюльєн Мулен, президент компанії Française De l'Énergie, що опікується екологічно чистими джерелами енергії і працює над проєктами з видобутку білого водню, зазначає, що акцент змістився з нафти і газу на вивчення природного водню. Його компанія, яка спочатку займалася переробкою метанового газу в чисту енергію, тепер активізує зусилля з розвідки та видобутку водню.

Навіть невелика частина таких родовищ може забезпечувати чисту енергію протягом століть Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

В індустрії екологічно чистого палива загалом зростає інтерес до природного водню, і компанії по всьому світу шукають такі родовища. Однак залишаються питання щодо життєздатності та економічної ефективності видобутку й використання природного водню.

У Європі ведеться робота зі створення мережі трубопроводів для доставки водню, сподіваючись у майбутньому отримати білий водень. У Лотарингії наступного року планується продовжити буріння, щоб краще вивчити родовище водню, і почати видобуток до 2027 або 2028 року.

Піронон і його колега Філіп де Донато покладають великі надії на своє відкриття, яке спочатку почалося як пошук метану. Вони вважають, що концентрація водню, яку вони виявили, може означати наявність значного і стійкого джерела енергії прямо під нашими ногами.

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