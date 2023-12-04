Огромный запас энергии у нас под ногами. Во Франции нашли крупнейшие залежи водорода

В наше время борьба с глобальным потеплением вышла на первый план. Человечество всячески стремится перейти на чистую энергию и, судя по всему, во Франции был совершен важный шаг на пути к этому.

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В регионе Лотарингия, недалеко от границы Франции и Германии, группа ученых недавно сделала революционное открытие в недрах земли. В этом районе, известном в прошлом добычей угля, они отправили зонд на километр вглубь земной коры. То, что они обнаружили, поразило их: большие пузырьки газообразного водорода в толще воды, что указывает на потенциально огромное месторождение природного водорода, пишет The New York Times.

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Природный водород, или "белый водород", считается одним из самых чистых видов топлива. При его сгорании выделяется только вода, что делает его источником энергии без выбросов углекислого газа. Жак Пиронон, старший научный сотрудник и профессор Университета Лотарингии, считает, что им удалось обнаружить одно из крупнейших в мире месторождений природного водорода.

Это открытие вызвало большой ажиотаж во Франции, тем более что правительство страны стремится стать лидером в области чистых водородных технологий в Европе. Однако до сих пор остаются нерешенными вопросы о размерах этого месторождения и наилучших методах добычи газа.

Во всем мире правительства и промышленные круги вкладывают значительные средства в водород как ключевой компонент борьбы с изменением климата. В то время как промышленное производство водорода обычно включает в себя расщепление воды на водород и кислород — процесс, который может привести к образованию парниковых газов при использовании ископаемого топлива, природный водород может предложить более чистую альтернативу. Он образуется при взаимодействии нагретой воды с богатыми железом горными породами, и даже небольшая часть таких месторождений может обеспечивать чистую энергию в течение столетий.

В Лотарингии, по оценкам, под старыми угольными шахтами может находиться от 46 до 260 миллионов тонн природного водорода. Это очень много, учитывая, что мировое годовое производство водорода составляет около 70 миллионов тонн.

Запасы природного водорода также были обнаружены в США, Австралии, Африке и других частях Европы. В прошлом эти открытия часто игнорировались из-за низкого спроса.

Интерес к природному водороду возрос после случайной находки в Мали в 1987 году. Из-за сигареты загорелся водяной колодец, в результате чего в воде был обнаружен природный водород. Теперь этот колодец питает местные магазины и дома.

Жюльен Мулен, президент компании Française De l'Énergie, занимающейся экологически чистыми источниками энергии и работающей над проектами по добыче белого водорода, отмечает, что акцент сместился с нефти и газа на изучение природного водорода. Его компания, первоначально занимавшаяся переработкой метанового газа в чистую энергию, теперь активизирует усилия по разведке и добыче водорода.

Даже небольшая часть таких месторождений может обеспечивать чистую энергию в течение столетий Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

В индустрии экологически чистого топлива вцелом растет интерес к природному водороду, и компании по всему миру ищут такие месторождения. Однако остаются вопросы о жизнеспособности и экономической эффективности добычи и использования природного водорода.

В Европе ведется работа по созданию сети трубопроводов для доставки водорода, надеясь в будущем получить белый водород. В Лотарингии в следующем году планируется продолжить бурение, чтобы лучше изучить месторождение водорода, и начать добычу к 2027 или 2028 году.

Пиронон и его коллега Филипп де Донато возлагают большие надежды на свое открытие, которое изначально началось как поиск метана. Они считают, что концентрация водорода, которую они обнаружили, может означать наличие значительного и устойчивого источника энергии прямо под нашими ногами.

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