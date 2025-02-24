За всю историю человечества зафиксировано лишь два случая рождения у этого вида: о ком идет речь

Исследователи столетиями пытаются разгадать тайну того, как и где рождаются детеныши самых крупных животных на планете — их рождение видели лишь дважды за всю историю.

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Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для самого крупного животного на Земле — синего кита. До начала китобойного промысла в океане обитали сотни тысяч синих китов, но даже сейчас их популяция насчитывает около 10 000 — 25 000. Известно, что самки синих китов рожают каждые два-три года, однако за всю историю человечества было зафиксировано всего два случая рождения детенышей синего кита — оба были сделаны еще десятилетия назад, пишет PHYS.org.

В результате появление на свет этих морских гигантов является настоящей загадкой: сами роды очень скрытные, но и детеныши встречаются значительно реже, чем могли бы предположить ученые, исходя из показателей беременности животных. Детеныши внимательно следуют за своими матерями и наблюдаются как пары мать-детеныш, но почему их так мало?

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В новом исследовании команда из Вашингтонского университета сосредоточилась на том, чтобы найти причину. Результаты исследования намекают на то, когда где на самом деле происходят "невидимые" роды и где детеныши синих китов проводят первые месяцы своей жизни.

По словам соавтора исследования, профессора водных и рыбных наук из Вашингтонского университета Тревора Бранча, они с коллегами решили разгадать тайну, рассмотрев ряд гипотез. Авторы исследования считают, что одна из этих гипотез является наилучшим объяснением: дело в том, что ученые, как правило, проводят наблюдения в летние месяцы, когда киты питаются, однако детеныши рождаются осенью и зимой и отнимаются от груди, прежде чем вернуться в места кормления.

Мать и детеныш синего кита плавают вместе в Калифорнийском заливе в Баха, Мексика Фото: Instituto Politécnico Nacional

Известно, что летом синие киты мигрируют на кормежку в более холодные регионы, где много криля: например, у берегов Калифорнии. Зимой, когда самки готовы к родам, они возвращаются в более теплые регионы, такие как Калифорнийский залив и восточная тропическая часть Тихого океана. Примерно через семь месяцев после рождения, и уже при колоссальном размере 16 метров, детеныши отнимаются от груди и перестают общаться со своими матерями.

В то же время наблюдения показывают, что в различных популяциях синих китов высокие показатели беременности в 33-50% в год, по-видимому, противоречат среднему показателю 3,1% наблюдений синих китов с участием пар мать-детеныш.

Ученые изучили другие гипотезы и пришли к выводу, что гипотеза о времени рождения лучше всего объясняет наблюдаемые закономерности. Отметим, что среди других гипотез ученые рассматривали такие, как:

низкая выживаемость плода;

низкая выживаемость детенышей;

низкая рождаемость;

отделение детенышей от матерей.

По словам Бранча, их с коллегами теория наиболее убедительно объясняет загадку пропавших детенышей: синие киты производят на свет детенышей или рожают вскоре после того, как покидают свои летние места кормления, и отнимают детенышей от груди через семь месяцев, как раз перед тем, как вернуться. Это объясняет, почему исследователи, большинство из которых проводят полевые исследования синих китов в летние месяцы, редко видят матерей с детенышами.

Одной из проблем, вызывающих беспокойство в связи с низкими показателями обнаружения детенышей, было то, что это может быть предупреждающим сигналом о низкой рождаемости или низкой выживаемости детенышей. К счастью, результаты нового исследования указывают, что ситуация с синими китами моет быть лучше, чем считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились отслеживать самых скрытных животных в океане.