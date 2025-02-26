Разработан совершенно новый "суперклей для тела": в основе сила мидий и обычная слизь

Ученые использовали один из самых простых и гениальных рецептов природы, чтобы создать невероятно эффективное и липкое вещество.

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Мидии хорошо известны своей способностью прилипать к борту корабля, быстро образовывая прочную связь, которую трудно разорвать. Подобные характеристики, по словам ученых, были бы весьма желанными для прочного суперклея. В новом исследовании ученые, похоже, нашли способ использовать уникальную способность мидий, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда ученых из Массачусетского технологического института и Центра совместных исследований решили развить идею, объединив смесь слизистых и липких белков для создания нового вида суперклея. Авторы исследования сосредоточились на создании водонепроницаемого клея, который мог бы стать лучшим решением для ухода за ранами, хирургического лечения и профилактики инфекций после медицинских вмешательств.

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Уже существует материал, который может гибко прилипать к вещам, одновременно уменьшая накопление бактерий. Речь идет о слизи, которая образует защитный слой, оседающий на поверхности всего в нашем теле, что не покрыто кожей. Она защищает нас от неблагоприятного pH, бактерий, вирусов и делает такие процессы, как глотание, кашель и чихание, более эффективными. В результате ученые задумались, что было бы, если бы им удалось объединить свойства слизи с прочностью липкой слизи мидий.

В ходе исследования ученые взяли образцы из бляшек мидий и объединили их с муциновыми белками свиней, а также с синтетическими полимерами муцина. Затем они протестировали полученные вещества, чтобы изучить их гелеобразование и механические свойства, и испытали их в качестве тканевых клеев и антимикробных покрытий.

Результаты указывают на то, что ученые могут точно контролировать временные рамки гелеобразования, варьирующиеся от секунд до часов в зависимости от молекулярной архитектуры используемых полимеров. По словам соавтора исследования, Райнера Хаага из Свободного университета Берлина, им с коллегами удалось контролировать скорость, с которой жидкость загустевает и прилипает. Ученые также научились делать все это на влажных поверхностях, при комнатной температуре и в очень мягких условиях.

В качестве модели человеческой кожи ученые использовали свиную кожу и обнаружили, что новый материал эффективен в качестве клея, а также может предотвратить накопление бактерий. Это исследование было сосредоточено на свиных муцинах и растворах синтетических полимеров, вдохновленных муцином, но доступные варианты могут измениться в будущем.

По словам другого соавтора исследования, научного сотрудника кафедры машиностроения Массачусетского технологического института Джорджа Дегена, в дальнейшем ученые могут повторить эксперимент с образцами, полученными от человека.

Суперклей находится на ранних стадиях разработки, но команда предполагает, что однажды его можно будет адаптировать в инъекцию или спрей, который образует липкий гель.

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