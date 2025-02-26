Розроблено абсолютно новий "суперклей для тіла": в основі сила мідій і звичайний слиз

Вчені використовували один із найпростіших і геніальних рецептів природи, щоб створити неймовірно ефективну і липку речовину.

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Мідії добре відомі своєю здатністю прилипати до борту корабля, швидко утворюючи міцний зв'язок, який важко розірвати. Подібні характеристики, за словами вчених, були б вельми бажаними для міцного суперклею. У новому дослідженні вчені, схоже, знайшли спосіб використовувати унікальну здатність мідій, пише IFLScience.

У новому дослідженні команда вчених з Массачусетського технологічного інституту та Центру спільних досліджень вирішили розвинути ідею, об'єднавши суміш слизових і липких білків для створення нового виду суперклею. Автори дослідження зосередилися на створенні водонепроникного клею, який міг би стати найкращим рішенням для догляду за ранами, хірургічного лікування та профілактики інфекцій після медичних втручань.

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Уже існує матеріал, який може гнучко прилипати до речей, одночасно зменшуючи накопичення бактерій. Йдеться про слиз, який утворює захисний шар, що осідає на поверхні всього в нашому тілі, що не вкрите шкірою. Він захищає нас від несприятливого pH, бактерій, вірусів і робить такі процеси, як ковтання, кашель і чхання, ефективнішими. У результаті вчені задумалися, що було б, якби їм вдалося об'єднати властивості слизу з міцністю липкого слизу мідій.

Під час дослідження вчені взяли зразки з бляшок мідій і об'єднали їх з муциновими білками свиней, а також із синтетичними полімерами муцина. Потім вони протестували отримані речовини, щоб вивчити їхнє гелеутворення і механічні властивості, і випробували їх як тканинні клеї та антимікробні покриття.

Результати вказують на те, що вчені можуть точно контролювати тимчасові рамки гелеутворення, що варіюються від секунд до годин залежно від молекулярної архітектури полімерів, що використовуються. За словами співавтора дослідження, Райнера Хаага з Вільного університету Берліна, їм з колегами вдалося контролювати швидкість, з якою рідина загусає і прилипає. Науковці також навчилися робити все це на вологих поверхнях, за кімнатної температури та в дуже м'яких умовах.

Як модель людської шкіри вчені використовували свинячу шкіру і виявили, що новий матеріал ефективний як клей, а також може запобігти накопиченню бактерій. Це дослідження було зосереджено на свинячих муцинах і розчинах синтетичних полімерів, натхненних муцином, але доступні варіанти можуть змінитися в майбутньому.

За словами іншого співавтора дослідження, наукового співробітника кафедри машинобудування Массачусетського технологічного інституту Джорджа Дегена, надалі вчені можуть повторити експеримент зі зразками, отриманими від людини.

Суперклей перебуває на ранніх стадіях розробки, але команда припускає, що колись його можна буде адаптувати в ін'єкцію або спрей, який утворює липкий гель.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили гідрогель, який допоможе зібрати кістки по шматочках.

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