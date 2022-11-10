Чарівний "клей". Вчені розробили гідрогель, який допоможе зібрати кістки по шматочках

Речовина замінює відсутній фрагмент кістки, а згодом перетворюється на нову кісткову тканину.

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Якщо переломи здатні загоюватися самі, то складніші пошкодження кісток, де відсутні великі ділянки кісткової тканини, часто зовсім не відновлюється. В результаті пацієнтам необхідне пересадження кістки з іншої частини тіла. Але, схоже, це в минулому, адже вчені розробили речовину, здатну заповнити порожнечі в кістках, пише New Atlas.

Група вчених та Університетів Мічигану та Тель-Авіва розробили спеціальний гідрогель, який не просто здатний замінити втрачену частину кістки, а й перетворитися на кісткову тканину з часом.

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Вчені назвали свій витвір імуномодулюючим гідрогелем на основі фіброзної гіалуронової кислоти-Fmoc-дифенілаланіну, скорочено — FmocFF/HA. За словами творців, їх "клей" по суті імітує фізичні та хімічні властивості позаклітинного матриксу у кістковій тканині.

Позаклітинний матрикс є підтримувальним матеріалом, що оточує клітини. Його властивості змінюються в залежності від типу біологічної тканини навколо нього та частиною якої він є. Наприклад, у кістковій тканині позаклітинний матрикс матиме жорстку, волокнисту структуру.

Дослідники зазначають, що їхній гідрогель здатний не просто замінити фрагмент кістки, згодом FmocFF/HA клітини з сусідньої кісткової тканини можуть мігрувати в нього і розмножуватися. Зрештою гель буде повністю замінений кістковою тканиною.

Вчені вже перевірили властивості гідрогелю у лабораторних умовах. Загалом в експерименті взяли участь два десятки щурів. Дослідники заповнювали 5-міліметрові отвори у верхній частині черепа щурів гідрогелем. Такі ушкодження не могли б зажити без стороннього втручання.

Два місяці вчені спостерігали за щурами, яким вводили гідрогель та контрольною групою без нього. Через деякий час вчені виявили, що FmocFF/HA не тільки повністю відновив структуру кісткової тканини черепа щурів, кістки також відновили свою початкову товщину та утворили нові кровоносні судини. Водночас у щурів, яким не вводили гідрогель, не було жодних змін.

Вчені вважають, що їхній новий гідрогель надалі значно полегшить життя медикам та пацієнтам — FmocFF/HA допоможе відновлювати кісткові тканини за лічені місяці.

Раніше Фокус писав про те, що кістки матері вже не будуть колишніми після народження дітей.