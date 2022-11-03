Кістки матері вже не будуть колишніми після народження дітей: що з'ясували вчені

Нове дослідження показало, що вагітність може залишити незабутній слід на скелеті.

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Вчені з Нью-Йоркського університету провели дослідження самок макак і з'ясували, що після народження дитинчат їхні кістки змінюються. Хоча дослідження на людях не проводилося, але ми також є приматами. Й отримані результати допоможуть зрозуміти, як вагітність та інші важливі життєві події залишають свій слід у кісткових тканинах усіх приматів, пише ScienceAlert.

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Вчені з'ясували, що після народження дитинчат у самок макак у кістках спостерігається значно нижча концентрація кальцію, фосфору та магнію порівняно з тими тваринами, які не були вагітними.

Відомо, що протягом життя кістки людини, як і інших приматів зазнають змін, зокрема вони стають ширшими. І це впливає спосіб життя конкретного індивідуума. Також з віком у жінок знижується щільність кісткової тканини, особливо після менопаузи, але на це можуть впливати харчування, хвороби і вагітність у минулому. Ці фактори можу залишити незабутній слід у кісткових тканинах.

[ + – ] За словами американських учених, під час вагітності у жінок змінюється склад кальцію в кістках, що впливає на загальну щільність та масу скелета Фото: MART PRODUCTION from Pexels

За словами американських учених, під час вагітності у жінок змінюється склад кальцію в кістках, що впливає на загальну густину та масу скелета. Наприклад, під час лактації це відбувається для того, щоб кальцій надходив у кров і вироблялося достатньо багатого на кальцій молока для годування дитини. Після припинення годівлі рівень кальцію відновлюється, але сліди змін у кістках залишаються.

[ + – ] Відомо, що протягом життя кістки людини, як і інших приматів зазнають змін, зокрема вони стають ширшими. І це впливає спосіб життя конкретного індивідуума Фото: phys.org

За словами Паола Серріто з Нью-Йоркського університету, навіть пологи залишають значний слід на жіночому організмі, що показується на стані кісток на все життя. Нове дослідження засноване на вивченні лише семи макак, які пережили вагітність і пологи, проте їх тазостегнові кістки зазнали змін. І це можна пояснити лише виношуванням дитинчат та подальшою лактацією.

Якщо порівняти з іншими макаками, у цих самок виявлено різний склад кісток, зокрема нижчий вміст кальцію, фосфору та магнію. Вчені дійшли висновку, що зміни, що спостерігаються в щільності кальцію та фосфору, були пов'язані з пологами, а зниження вмісту магнію збіглося з годуванням груддю.

Вчені хочуть продовжити свої дослідження далі, щоб детальніше вивчити вплив вагітності на зміни у складі кісткової тканини та їх результати можуть бути джерелом знань для розуміння структурних змін жіночого організму.

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