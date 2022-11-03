Кости матери уже не будут прежними после рождения детей: что выяснили ученые

Новое исследование показало, что беременность может оставить неизгладимый след на скелете.

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Ученые из Нью-Йоркского университета провели исследование самок макак и выяснили, что после рождения детенышей их кости меняются. Хотя исследование на людях и не проводилось, но мы также являемся приматами. И полученные результаты помогут понять, как беременность и другие важные жизненные события оставляют свой след в костных тканях всех приматов, пишет ScienceAlert.

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Ученые выяснили, что после рождения детенышей у самок макак в костях наблюдается значительно более низкая концентрация кальция, фосфора и магния по сравнению с теми животными, которые не были беременными.

Известно, что на протяжении жизни кости человека, как и других приматов претерпевают изменения, в частности они становятся шире. И на это влияет образ жизни конкретного индивидуума. Также с возрастом у женщин снижается плотность костной ткани, особенно после менопаузы, но на это могут также влиять питание, болезни и беременность в прошлом. Эти факторы могу оставить неизгладимый след в костных тканях.

[ + – ] По словам американских ученых, во время беременности у женщин изменяется состав кальция в костях, что влияет на общую плотность и массу скелета Фото: MART PRODUCTION from Pexels

По словам американских ученых, во время беременности у женщин изменяется состав кальция в костях, что влияет на общую плотность и массу скелета. Например, во время лактации это происходит для того, чтобы кальций поступал в кровь и вырабатывалось достаточно богатого кальцием молока для кормления ребенка. После прекращение кормления уровень кальция восстанавливается, но следы изменений в костях остаются.

[ + – ] Известно, что на протяжении жизни кости человека, как и других приматов претерпевают изменения, в частности они становятся шире. И на это влияет образ жизни конкретного индивидуума Фото: phys.org

По словам Паола Серрито из Нью-Йоркского университета, даже роды оставляют значительный след на женском организме, что отображается на состоянии костей на всю жизнь. Новое исследование было основано на изучении только семи макак, которые пережили беременность и роды, тем не менее их тазобедренные кости подверглись изменениям. И это можно объяснить только вынашиванием детенышей и последующей лактацией.

По сравнению с другими макаками, у этих самок было обнаружен разный состав костей, в том числе более низкое содержание кальция, фосфора и магния. Ученые пришли к выводу, что изменения, наблюдаемые в плотности кальция и фосфора, были связаны с родами, а снижение содержания магния совпало с кормлением грудью.

Ученые хотят продолжить свои исследования далее, чтобы более подробно изучить влияние беременности на изменения в составе костной ткани и их результаты могут быть источником знаний для понимания структурных изменений женского организма.

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