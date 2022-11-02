Ученые нашли способ обнаружить рак на ранней стадии: потребуется лишь капля крови

Всего один анализ крови способен выявить все наиболее распространенные типы рака.

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Медики по всему миру рекомендуют проводить регулярный скрининг нескольких распространенных типов рака с использованием различных методов. Обнаружение рака на ранней стадии значительно повышают шансы пациента на выживание, пишет Science Alert.

Однако что, если бы всего один анализ крови смог бы выяснить все наиболее распространенные типы рака одновременно? Ученые делают ставки на тесты для выявления множественного рака (MCED).

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По словам профессора лабораторной медицины и патологии Медицинской школы Вашингтонского университета Колина Притчарда, за тестами MCED будущее. Все клетки в нашем организме, включая и опухолевые, выделяю после смерти ДНК в кровоток. По сути тесты MCED направлены на обнаружение циркулирующей ДНК опухоли в крови человека.

Отметим, что подобные жидкие биопсии уже используются медиками сегодня. Однако их применяют для лечения больных на поздних стадиях рака — в их крови уже циркулирует большое количество опухолевой ДНК, а потому врачи могут обнаружить их достаточно легко.

По словам Притчарда, MCED имеет одно, но веское, отличие — эти тесты направлены на выявление рака на ранних стадиях. Задача усложняется тем, что все клетки выделяют ДНК в кровоток, как раковые так и нераковые. В результате поиск всего нескольких молекул опухолевых клеток в потоке нераковых ДНК больше походит на поиск иголки в стоге сена.

В более ранних попытках создать тесты MCED ученые толкнулись с еще одной проблемой — с возрастом наши клетки крови выделяют аномальные ДНК, которые легко спутать с циркулирующей ДНК. Из-за это в первых исследованиях ученые получали слишком много ложноположительных результатов.

В новых исследованиях ученые смогли устранить побочные эффекты от вмешательства клеток крови. Для этого они использовали так называемые "молекулярные штрих-коды", встроенные в ДНК рака — они помогают идентифицировать ткань, из которой они произошли.

В настоящее время сразу несколько компаний занимаются разработкой тестов MCED — некоторые из них находятся на стадии разработки, другие уже перешли к стадии клинических испытаний.

Первой, кому удалось запустить коммерчески доступный тест MCED, стала биотехнологическая компания GRAIL. В 2021 году разработчики уверяли, что их тест способен выявить более полусотни различных типов рака.

По словам Притчара, в широкое использование тесты MCED войдут лишь через несколько лет. Дело в том, что ученым еще предстоит понять кому и в каком возрасте стоит проходить тест MCED, а также как следует принимать во внимание медицинскую и семейную историю реципиентов.

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