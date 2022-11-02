Вчені знайшли спосіб виявити рак на ранній стадії: знадобиться лише крапля крові

Всього один аналіз крові здатний виявити всі найпоширеніші типи раку.

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Медики по всьому світу рекомендують проводити регулярний скринінг кількох найпоширеніших типів раку з використанням різних методів. Виявлення раку на ранній стадії значно підвищує шанси пацієнта на виживання, пише Science Alert.

Однак що, якби лише один аналіз крові зміг би з'ясувати всі найпоширеніші типи раку одночасно? Вчені роблять ставки на тести для виявлення різноманітного раку (MCED).

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За словами професора лабораторної медицини та патології Медичної школи Вашингтонського університету Коліна Прітчарда, за тестами MCED майбутнє. Всі клітини в нашому організмі, включно з пухлинними, виділяються після смерті ДНК у кровотік. Власне, тести MCED спрямовані на виявлення циркулюючої ДНК пухлини в крові людини.

Зазначимо, що подібні рідкі біопсії вже використовуються сьогодні медиками. Однак їх застосовують для лікування хворих на пізніх стадіях раку — у їхній крові вже циркулює велика кількість пухлинної ДНК, а тому лікарі можуть виявити їх досить легко.

За словами Прітчарда, MCED має одну, але вагому відмінність — ці тести спрямовані на виявлення раку на ранніх стадіях. Завдання ускладнюється тим, що всі клітини виділяють ДНК у кровотік, як ракові, так і неракові. В результаті пошук всього декількох молекул пухлинних клітин у потоці неракових ДНК більше схожий на пошук голки у копиці сіна.

У ранніх спробах створити тести MCED вчені штовхнулися з ще однією проблемою — з віком наші клітини крові виділяють аномальні ДНК, які легко сплутати з ДНК, що циркулює. Через це в перших дослідженнях вчені отримували занадто багато хибнопозитивних результатів.

У нових дослідженнях вчені змогли усунути побічні ефекти від втручання клітин крові. Для цього вони використовували так звані "молекулярні штрих-коди", вбудовані в ДНК раку — вони допомагають ідентифікувати тканину, з якої вони походять.

В даний час відразу кілька компаній займаються розробкою тестів MCED — деякі з них перебувають на стадії розробки, інші вже перейшли до стадії клінічних випробувань.

Першою, кому вдалося запустити комерційно доступний тест MCED стала біотехнологічна компанія GRAIL. У 2021 році розробники запевняли, що їх тест здатний виявити понад півсотні різних типів раку.

За словами Прітчара, у широке використання тести MCED увійдуть лише за кілька років. Справа в тому, що вченим ще доведеться зрозуміти кому і в якому віці варто проходити тест MCED, а також як слід брати до уваги медичну та сімейну історію реципієнтів.

Раніше Фокус писав про прорив у лікуванні раку — вчені перетворили ракові клітини на "ласощі" для імунної системи.