В Долине Смерти ходят сами по себе 320-килограммовые камни: теперь мы знаем, как они это делают

Исследователи разгадали загадку "парящих камней", которые передвигаются по пляжу.

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Национальный парк Долина Смерти в Калифорнии полна необычных камней, которые самостоятельно передвигаются, оставляя за собой длинные следы, пишет IFLScience.

Так называемые "парящие камни" могут весить до 320 кг, так как же они могут передвигаться по ландшафту? Этим вопросом задаются ученые с 1940-х годов и только недавно исследователи смогли приблизиться к разгадке.

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Команда ученых установила GPS-трекеры к некоторым "парящим камням" и записала их передвижение с помощью покадровой съемки. Таким образом впервые странные камни были пойманы "на горячем". Результаты исследования помогли ученым разгадать, что же на самом деле происходит в Долине Смерти.

Как известно, пляж Рейстрек-Плайя в Долине Смерти довольно сухой и пыльный в летние месяцы, но с приходом зимы на пляже появляется мелководный зимний пруд. Когда температура падает, вода в мелком пруду начинает замерзать, образуя очень тонкий слой льда толщиной всего 3-6 миллиметров. Это совсем небольшое количество льда, но его хватает, чтобы образовались замороженные пласты, которые могут передвигаться ветром.

"Необходимым условием для движения камней, которое мы наблюдали, является существование бассейна на пляже, достаточно глубокого, чтобы затопить южную часть пляжа, но достаточно мелкого, чтобы оставить много камней частично открытыми на поверхности пруда. Также важно наличие плавающего льда, температуры и солнечного света, которых будет достаточно для создания талых бассейнов во льду, и легкие бризы, достаточно устойчивые, чтобы приводить в движение плавающий лед", — пишут авторы исследования.

Согласно данным, собранным с GPS-трекеров, скорость движения камней была низкой с темпом около 2-5 метров в минуту.

В рамках исследования ученые наблюдали за движением сразу 60 камней, некоторые из них проделали путь до 224 метров. Подозревалось, что лед может играть роль в феномене движущихся камней, но было откровением узнать, насколько тонким должен быть этот лед и какие слабые ветры нужны, чтобы привести их в движение.

Передвижение камней в Долине Смерти может занимать годы и даже десятилетия из-за недостаточного количества осадков и снега для образования достаточно глубокого зимнего пруда.

Напомним, ураган Хилари обрушил на Долину Смерти невероятное количество осадков, в результате некогда сухие овраги превратились в бушующие потоки. В результате пресловутую Долину Смерти пришлось закрыть для посетителей на целых два месяца, что стало "самым длительным за всю историю парка".