Самый крепкий в мире: ученые выяснили, как выглядел настоящий Гордиев узел

Благодаря современным технологиям и теории ученые смогли разгадать тайну самого крепкого узла в мире.

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В 333 году до нашей эры, как гласит легенда, Александр Македонский вошел в город Гордион во Фригии, ныне Турция. Некогда могущественное государство к тому моменту превратилось в провинцию Персидской империи, а все, что осталось от ее гордой истории — старая повозка, привязанная к столбу на городской площади, пишет IFLScience.

Логично было бы предположить, что кто-то за столетия мог сдвинуть повозку с того места, где она изначально была установленна — но это не так. Узел, удерживающий его на месте, был настолько крепким, настолько сложным, что распутать его было невозможно. На самом деле, как и меч в камне из легенды об Артуре, единственный человек, который мог справиться с этим подвигом, был не просто гражданином, заботящимся об обществе, но и царем, избранным самими богами.

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Александр Македонский, как гласит легенда, не стал развязывать узел, а попросту разрубил его, что ознаменовало начало правления всей Азией. Но как на самом деле мог выглядеть Гордиев узел — самый крепкий узел во всем мире? Ученые использовали современные технологии, чтобы ответить на этот вопрос.

Самый крепкий узел

Об узлах не часто думают как о типе технологии, но они такими являются, причем одним из старейших и надежных типов. Известно, что узлы появились задолго до колеса и топора, более того, ученые считают, что узлы на самом деле появились еще до открытия огня. Некоторые ученые даже считают, что узлы могут быть старше самого человечества.

За тысячи лет существования люди разработали сотни, а возможно и тысячи различных узлов и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Таким образом, весьма непросто выбрать самый "лучший узел в мире", однако ученые смогли определиться с тем, что претендует на звание "самого крепкого".

Несмотря на то, что узлы используются каждый день, технология настолько древняя, насколько это возможно, и настолько интуитивная, что даже нечеловеческие обезьяны могут в них разобраться. В новом исследовании доцент кафедры психологических и мозговых наук в Университете Джонса Хопкинса Чаза Файрстоуна, показали реципиентам четыре внешне похожих узла, а именно: "риф", "вор", "бабушка" и "горе". Участников попросили ценить прочность каждого из них.

Объективно, правильный порядок прочности должен быть следующим: сначала риф, затем бабушка, затем вор и, наконец, горе — рейтинг, подтвержденный не только культурными знаниями и практиками, но и недавними научными исследованиями. Но когда участников исследования попросили оценить по фотографиям, какой узел продержится дольше всего, они были практически безнадежны.

По словам соавтора исследования, аспирантки лаборатории Файрстоуна Шолей Крум, они с коллегами показали участникам эксперимента видео с вращающимися узлами, однако это не особенно помогло. Стало очевидно, что для поиска самого крепкого узла, необходимы некоторые физические эксперименты.

В 2020 году группа математиков и инженеров из Массачусетского технологического института приступила к исследованию, разработав математический ответ на вопрос: что делает один узел прочнее другого? В их исследовании использовалось бесценное новое изобретение: тип веревки, волокна которой меняют цвет в ответ на деформацию или давление.

По словам автора исследования, профессора математики Йорна Данкеля, они проанализировали изменение цвета в различных узлах и смогли выяснить, какие из них могут выдержать нагрузку и почему. В результате ученые обнаружили, что скучивание важно для поведения узлов.

Например, есть "кровавый узел" или узел-бабочка — узел-сгиб, используемый для соединения двух кусков веревки. Описанный в Книге узлов Эшли как "лучший изгиб для тонкой, жесткой или скользкой линии", кровавый узел снижает прочность веревки всего на 10–20%, что делает его одним из самых прочных узлов из имеющихся.

Еще одним невероятным узлом считается "восьмерка", которая снижает прочность веревки всего на 20%. Отметим, что это стопорный узел, использующийся для фиксации веревки от проскальзывания через отверстие.

Еще одним прочным узлом считается цеппелин — он прочнее, чем альпийская бабочка, используемая в скалолазании, но, как считают ученые, его сложнее всего развязать.

Ранее Фокус писал о том, что химики создали из золота самый тугой узел в истории: он состоит из 54 атомов.