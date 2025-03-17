Все мы живем внутри черной дыры: телескоп Джеймса Уэбба намекнул на дикую теорию

Исследователи проанализировали 263 галактики и нашли намек на то, что вся наша Вселенная находится внутри черной дыры.

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Более века назад немецкий физик Карл Шварцшильд математически описал черную дыру. Таким образом была заложена основа космологии черных дыр, пишет Interesting Engineering.

В начале 1970-х годов ученые Радж Кумар Патриа и И. Дж. Гуд, на основании работ Шварцшильда, выдвинули интересную теорию. Они предположили, что радиус Шварцшильда, который теперь ученые называют горизонтом событий черной дыры, может также играть роль границы нашей Вселенной.

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Иными словами, ученые предположили, что наша Вселенная находится внутри черной дыры, которая расположена в еще большей Вселенной. Теория выглядит достаточно безумной, но недавнее исследование данных телескопа Джеймса Уэбба указывает на то, что возможно, исследователи были правы.

В космологии принято считать, что Вселенная однородна и изотропна. Но однородность значила бы, что Вселенная должна иметь однородные свойства повсюду и выглядеть одинаково во всех направлениях.

Но авторы недавнего исследования обнаружили нечто, что бросает вызов этой общепринятой теории. В рамках работы были изучены 263 галактики с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Если бы наша Вселенная балы изотропной, тогда в ней не должно наблюдаться никакого внутреннего смещения в направлениях вращения. Иными словами, почти равное количество галактик должно вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки. Но дела обстоят иными образом.

Выяснилось, что почти треть изученных галактик вращаются против часовой стрелки, а более двух третей галактик – по часовой стрелке.

"Разница оказалась настолько очевидной, что ее смог бы увидеть любой человек, глядя на полученные изображения. Не нужно обладать особыми знаниями, чтобы увидеть разницу в цифрах. С помощью телескопа Джеймса Уэбба это смог бы увидеть любой", — говорит автор исследования и профессор Университета штата Канзас Лиор Шамир.

Исследователи считают, что такая разница в данных говорит о том, что Вселенная вращается с момента своего возникновения. Возможно, она унаследовала это вращение от черной дыры, внутри которой находится.

"Это можно объяснить тем, что Вселенная родилась вращающейся. Такое объяснение согласуется с космологией черных дыр, которая говори, что вся наша Вселенная является внутренней частью черной дыры. Но если Вселенная действительно родилась вращающейся, тогда имеющиеся теории о космосе неполны", — подчеркивает Шамир.

Напомним, ученые рассказали, какую форму на самом деле имеет космос. В общей теории относительности Эйнштейна была представлена концепция космоса, который имеет форму. Так какая же форма Вселенной?