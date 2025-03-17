Усі ми живемо всередині чорної діри: телескоп Джеймса Вебба натякнув на дику теорію

Дослідники проаналізували 263 галактики та знайшли натяк на те, що весь наш Всесвіт перебуває всередині чорної діри.

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Понад століття тому німецький фізик Карл Шварцшильд математично описав чорну діру. Таким чином було закладено основу космології чорних дір, пише Interesting Engineering.

На початку 1970-х років вчені Радж Кумар Патріа та І. Дж. Гуд, на підставі робіт Шварцшильда, висунули цікаву теорію. Вони припустили, що радіус Шварцшильда, який тепер вчені називають горизонтом подій чорної діри, може також відігравати роль кордону нашого Всесвіту.

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Іншими словами, вчені припустили, що наш Всесвіт перебуває всередині чорної діри, яка розташована в ще більшому Всесвіті. Теорія виглядає досить божевільною, але нещодавнє дослідження даних телескопа Джеймса Вебба вказує на те, що можливо, дослідники мали рацію.

У космології заведено вважати, що Всесвіт однорідний та ізотропний. Але однорідність означала б, що Всесвіт мав би мати однорідні властивості всюди й виглядати однаково в усіх напрямках.

Але автори недавнього дослідження виявили щось, що кидає виклик цій загальноприйнятій теорії. У рамках роботи було вивчено 263 галактики за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Якби наш Всесвіт був ізотропним, тоді в ньому не повинно було б спостерігатися жодного внутрішнього зсуву в напрямках обертання. Іншими словами, майже рівна кількість галактик має обертатися за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки. Але справи йдуть іншим чином.

З'ясувалося, що майже третина вивчених галактик обертаються проти годинникової стрілки, а понад дві третини галактик — за годинниковою стрілкою.

"Різниця виявилася настільки очевидною, що її змогла б побачити будь-яка людина, дивлячись на отримані зображення. Не потрібно володіти особливими знаннями, щоб побачити різницю в цифрах. За допомогою телескопа Джеймса Вебба це зміг би побачити будь-хто", — каже автор дослідження і професор Університету штату Канзас Ліор Шамір.

Дослідники вважають, що така різниця в даних говорить про те, що Всесвіт обертається з моменту свого виникнення. Можливо, він успадкував це обертання від чорної діри, всередині якої перебуває.

"Це можна пояснити тим, що Всесвіт народився таким, що обертається. Таке пояснення узгоджується з космологією чорних дір, яка говори, що весь наш Всесвіт є внутрішньою частиною чорної діри. Але якщо Всесвіт справді народився таким, що обертається, тоді наявні теорії про космос неповні", — наголошує Шамір.

Нагадаємо, вчені розповіли, яку форму насправді має космос. У загальній теорії відносності Ейнштейна була представлена концепція космосу, який має форму. То яка ж форма Всесвіту?