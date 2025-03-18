Место во Вселенной, где начинается время: ученые выяснили, куда ведут черные дыры

Исследователи предположили, что черные дыры могут быть проходимы и представлять собой подобие туннелей.

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Альберт Эйнштейн и его общая теория относительности утверждали, что внутри черной дыры ничто не сможет выжить, так как в ее центре находится сингулярность. В этой точке вся материя и время сжаты в бесконечно плотную точку, где пространство и время прекращают существовать, пишет Gizmodo.

В это же время, новые исследования показывают, что сингулярности черных дыр могут быть началом, а не концом. К такому выводу пришли два ученых, которые применили квантовую механику к теоретической модели черной дыры. Результаты эксперимента показали, что сингулярность может быть своеобразным мостом, ведущим к белой дыре – точке, где извергается во Вселенную время, материя и энергия.

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"Долгое время мы задавались вопросом, может ли квантовая механика изменить наше понимание черных дыр и помочь разгадать их истинную природу. Дело в том, что в квантовой механике время не может закончиться, так как системы постоянно меняются и развиваются", — говорит соавтор исследования из Школы математических и физических наук Шеффилдского университета Штеффен Гилен.

Он со своим коллегой применили квантовую механику в контексте плоской черной дыры — упрощенной двумерной модели, часто используемой для проверки теоретических идей. Хотя физически наблюдаемые черные дыры являются сферическими, исследователи предполагают, что их результаты могут также применяться к реальным черным дырам.

Исследование показало, что вместо сингулярности в черных дырах присутствуют "крошечные временные изменения в энергии пространства". Иными словами, пространство и время не схлопываются в ничто, они заменяются сильными квантовыми флуктуациями, которые и приводят к "переходу" в белую дыру.

В это же время в белой дыре материя и время вовсе не заканчивают. Теория гласит, что именно в этом месте начинается время.

Также исследователи обнаружили интригующую связь между временем и темной энергией – в теории эта сила ответственна за ускорение расширения Вселенной.

"В наших исследованиях время появляется из таинственной темной энергии, которая пронизывает всю Вселенную. Мы предполагаем, что время измеряется темной энергией, которая есть повсюду во Вселенной. Это важнейшая новая идея, которая позволяет нам понять явления, происходящие внутри черной дыры", — подытожили авторы исследования.

Напомним, ученые выяснили, как возникают загадочные неуловимые черные дыры. Ученые обнаружили, как именно формируются черные дыры, масса которых в 100 – 10 000 раз больше массы Солнца.