Місце у Всесвіті, де починається час: вчені з'ясували, куди ведуть чорні діри

Дослідники припустили, що чорні діри можуть бути прохідними і являти собою подобу тунелів.

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Альберт Ейнштейн і його загальна теорія відносності стверджували, що всередині чорної діри ніщо не зможе вижити, тому що в її центрі знаходиться сингулярність. У цій точці вся матерія і час стиснуті в нескінченно щільну точку, де простір і час припиняють існувати, пише Gizmodo.

Водночас нові дослідження показують, що сингулярності чорних дір можуть бути початком, а не кінцем. Такого висновку дійшли двоє вчених, які застосували квантову механіку до теоретичної моделі чорної діри. Результати експерименту показали, що сингулярність може бути своєрідним мостом, який веде до білої діри — точки, де вивергається у Всесвіт час, матерія та енергія.

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"Довгий час ми загадувалися над питанням, чи може квантова механіка змінити наше розуміння чорних дір і допомогти розгадати їхню справжню природу. Річ у тім, що у квантовій механіці час не може закінчитися, оскільки системи постійно змінюються і розвиваються", — каже співавтор дослідження зі Школи математичних і фізичних наук Шеффілдського університету Штеффен Гілен.

Він зі своїм колегою застосували квантову механіку в контексті плоскої чорної діри — спрощеної двовимірної моделі, яку часто використовують для перевірки теоретичних ідей. Хоча фізично спостережувані чорні діри є сферичними, дослідники припускають, що їхні результати можуть також застосовуватися до реальних чорних дір.

Дослідження показало, що замість сингулярності в чорних дірах присутні "крихітні часові зміни в енергії простору". Іншими словами, простір і час не схлопуються в ніщо, вони замінюються сильними квантовими флуктуаціями, які й призводять до "переходу" в білу діру.

Водночас у білій дірі матерія і час зовсім не закінчуються. Теорія свідчить, що саме в цьому місці починається час.

Також дослідники виявили інтригуючий зв'язок між часом і темною енергією — у теорії ця сила відповідальна за прискорення розширення Всесвіту.

"У наших дослідженнях час з'являється з таємничої темної енергії, яка пронизує весь Всесвіт. Ми припускаємо, що час вимірюється темною енергією, яка є всюди у Всесвіті. Це найважливіша нова ідея, яка дозволяє нам зрозуміти явища, що відбуваються всередині чорної діри", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як виникають загадкові невловимі чорні діри. Учені виявили, як саме формуються чорні діри, маса яких у 100 — 10 000 разів більша за масу Сонця.