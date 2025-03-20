Вулкан Йеллоустоун изменился прямо на глазах ученых: как это произошло (фото)

Исследователи наблюдали появление молодого гидротермального источника, который впервые появился со шлейфом пара в августе прошлого года.

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Йеллоустонский национальный парк известен во всем мире, но то, что нам действительно следует о нем знать — он постоянно меняется. Простыми словами, это может означать появление совершенно нового гидротермального объекта, что ученые и наблюдали прошлым летом, пишет IFLScience.

Известно, что новый объект был обнаружен учеными 5 августа 2024 года, когда исследователи проезжали через термальную зону Roadside Springs. Они заметили шлейф пара, поднимающийся сквозь деревья, окружающие близлежащее болото. По словам геологов Джефферсона Хангерфорда и Кирнана Фолц-Донахью, позже они отправились на расследование и подтвердили, что в национальном парке появилась новая гидротермальная активность.

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Если бы не шлейф пара, эта новая особенность могла бы показаться довольно непредвиденной. Исследователи отмечают, что новое жерло расположено у подножия того, что когда-то было потоком лавы и выглядит так, будто кто-то взял лопату и вырыл землю. Впрочем, ученые также заметили едва заметное покрытие из тонкого слоя серой кремнистой глины, что указывает на присутствие гидротермального источника, но еще очень молодого.

Крупный план недавно образовавшегося жерла, сделанный в августе 2024 года Фото: Yellowstone National Park

По словам геологов, к счастью, довольно заметный столб пара, ясно дал понять, что появился новый объект. Ученые также наблюдали, как все лето и осень этот шлейф пара оставался невероятно сильным, а затем исчез в преддверии зимы.

Геологи отмечают, что новый гидротермальный источник все еще остается активным, однако в жерле есть немного воды, что уменьшает количество выделяемого пара. К слову, ученые все еще не знают, возвратится ли сильный стол пара летом этого года или же исчезнет.

На этом снимке с воздуха показано расположение нового гидротермального объекта, а также тех, которые стали активными в 2003 году Фото: Yellowstone National Park

Новое жерло находится в районе, известном своими гидротермальными изменениями, и считается, что эта последняя активность может быть связана с аналогичной активностью, которая впервые наблюдалась поблизости в 2003 году.

Новая гидротермальная особенность также была не единственной захватывающей геологической активностью, произошедшей прошлым летом. Еще в июле 2024 года в бассейне Бисквит произошел неожиданный гидротермальный взрыв, в результате которого обломки размером от грейпфрута до весом в сотни фунтов взлетели вверх и вдаль.

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