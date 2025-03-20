Вулкан Йеллоустоун изменился прямо на глазах ученых: как это произошло (фото)
Исследователи наблюдали появление молодого гидротермального источника, который впервые появился со шлейфом пара в августе прошлого года.
Йеллоустонский национальный парк известен во всем мире, но то, что нам действительно следует о нем знать — он постоянно меняется. Простыми словами, это может означать появление совершенно нового гидротермального объекта, что ученые и наблюдали прошлым летом, пишет IFLScience.
Известно, что новый объект был обнаружен учеными 5 августа 2024 года, когда исследователи проезжали через термальную зону Roadside Springs. Они заметили шлейф пара, поднимающийся сквозь деревья, окружающие близлежащее болото. По словам геологов Джефферсона Хангерфорда и Кирнана Фолц-Донахью, позже они отправились на расследование и подтвердили, что в национальном парке появилась новая гидротермальная активность.
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Если бы не шлейф пара, эта новая особенность могла бы показаться довольно непредвиденной. Исследователи отмечают, что новое жерло расположено у подножия того, что когда-то было потоком лавы и выглядит так, будто кто-то взял лопату и вырыл землю. Впрочем, ученые также заметили едва заметное покрытие из тонкого слоя серой кремнистой глины, что указывает на присутствие гидротермального источника, но еще очень молодого.
По словам геологов, к счастью, довольно заметный столб пара, ясно дал понять, что появился новый объект. Ученые также наблюдали, как все лето и осень этот шлейф пара оставался невероятно сильным, а затем исчез в преддверии зимы.
Геологи отмечают, что новый гидротермальный источник все еще остается активным, однако в жерле есть немного воды, что уменьшает количество выделяемого пара. К слову, ученые все еще не знают, возвратится ли сильный стол пара летом этого года или же исчезнет.
Новое жерло находится в районе, известном своими гидротермальными изменениями, и считается, что эта последняя активность может быть связана с аналогичной активностью, которая впервые наблюдалась поблизости в 2003 году.
Новая гидротермальная особенность также была не единственной захватывающей геологической активностью, произошедшей прошлым летом. Еще в июле 2024 года в бассейне Бисквит произошел неожиданный гидротермальный взрыв, в результате которого обломки размером от грейпфрута до весом в сотни фунтов взлетели вверх и вдаль.
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