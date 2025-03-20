Вулкан Єлловстоун змінився просто на очах учених: як це сталося (фото)

Дослідники спостерігали появу молодого гідротермального джерела, яке вперше з'явилося зі шлейфом пари в серпні минулого року.

Related video

Єлловстонський національний парк відомий у всьому світі, але те, що нам справді варто про нього знати — він постійно змінюється. Простими словами, це може означати появу абсолютно нового гідротермального об'єкта, що вчені й спостерігали минулого літа, пише IFLScience.

Відомо, що новий об'єкт був виявлений вченими 5 серпня 2024 року, коли дослідники проїжджали через термальну зону Roadside Springs. Вони помітили шлейф пари, що підіймається крізь дерева, які оточують прилегле болото. За словами геологів Джефферсона Хангерфорда і Кірнана Фолц-Донахью, пізніше вони вирушили на розслідування і підтвердили, що в національному парку з'явилася нова гідротермальна активність.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Якби не шлейф пари, ця нова особливість могла б здатися досить непередбачуваною. Дослідники зазначають, що нове жерло розташоване біля підніжжя того, що колись було потоком лави, і має такий вигляд, наче хтось узяв лопату і вирив землю. Утім, учені також помітили ледь помітне покриття з тонкого шару сірої кременистої глини, що вказує на присутність гідротермального джерела, але ще дуже молодого.

Крупний план нещодавно утвореного жерла, зроблений у серпні 2024 року Фото: Yellowstone National Park

За словами геологів, на щастя, досить помітний стовп пари, ясно дав зрозуміти, що з'явився новий об'єкт. Вчені також спостерігали, як все літо та осінь цей шлейф пари залишався неймовірно сильним, а потім зник напередодні зими.

Геологи зазначають, що нове гідротермальне джерело все ще залишається активним, проте в жерлі є трохи води, що зменшує кількість пари, яка виділяється. До слова, науковці все ще не знають, чи повернеться сильний стіл пари влітку цього року, чи зникне.

На цьому знімку з повітря показано розташування нового гідротермального об'єкта, а також тих, які стали активними 2003 року Фото: Yellowstone National Park

Нове жерло розташоване в районі, відомому своїми гідротермальними змінами, і вважається, що ця остання активність може бути пов'язана з аналогічною активністю, яку вперше спостерігали поблизу 2003 року.

Нова гідротермальна особливість також була не єдиною дивовижною геологічною активністю, що сталася минулого літа. Ще в липні 2024 року в басейні Бісквіт стався несподіваний гідротермальний вибух, унаслідок якого уламки розміром від грейпфрута до ваги в сотні фунтів злетіли та вдалину.

Раніше Фокус писав про те, що секрет першого подиху Землі прихований у надгарячій воді Єлловстона.