Самое странное существо в океане: чем глубже живет, тем больше бородавок на его коже (фото)

Исследователи изучили бородавчатого осьминога и обнаружили любопытную связь между тем как глубоко живет особь и количеством ее бородавок.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для огромного количества видов — среди них самое крупное животное на планете, а также самые неуловимые виды на Земле, скрывающиеся в "сумеречной зоне" океана. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении бородавчатого осьминога и обнаружили нечто необычное, пишет IFLScience.

Бородавчатые осьминоги привлекли внимание ученых тем, что их неровная текстура может варьироваться от нежной россыпи неровностей до "возмутительного количества" бородавок. Эта вариация привлекла внимание помощника куратора зоологии музея Джанет Войт, что в свою очередь повлекло исследование, основной целью которого стало: установить, действительно ли гладкие и неровные представляют собой разные виды.

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В ходе исследования ученые отобрали около полусотни экземпляров, которые ранее были классифицированы как тихоокеанский бородавчатый осьминог (Graneledone pacifica). Среди образцов были те, которые ученые собрали с помощью пилотируемого подводного аппарата, а также несколько образцов, позаимствованных из лабораторий и научных академий. В конце концов, у них были экземпляры, которые жили на глубине от 1115 до 2743 метров.

Когда осьминоги были собраны, пришло время подсчитывать бородавки. Это выявило любопытную тенденцию: казалось, что у осьминогов, живших на большей глубине, было больше бородавок, чем у тех, которые жили ближе к поверхности. В то же время анализ ДНК на самом деле не выявил существенных различий между двумя группами. Более мелкие осьминоги в глубине были того же вида, что и более крупные осьминоги ближе к поверхности, просто у них было гораздо больше бородавок.

Детеныш осьминога с бородавками демонстрирует свои бородавки Фото: NOAA

В результате возник вопрос: почему у осьминогов варьируется количество бородавок. Войт с коллегами обнаружили, что количество бородавок, вероятно, заложено еще при рождении, однако ученые не знают, с чем именно это связано.

Более того, ученые отмечают, что на данный момент науке даже неизвестно, из чего именно сделаны бородавки. Впрочем, Войт с командой полагают, что структуры, вероятно, хрящевые. Исследователи также отмечают, что все еще не знают, для чего именно осьминоги используют бородавки — большинство из них живут слишком глубоко в океане, чтобы на них мог воздействовать свет. В результате ученые не считают, что бородавки используются для маскировки.

Одна из возможностей заключается в том, что они являются своего рода рудиментарной чертой, чем-то, что было полезно в какой-то момент их эволюционной истории, но больше не является таковым. Это не первый раз, когда бугристая кожа попадает под этот обобщающий термин. На самом деле, именно так некоторые люди думают, что мурашки — это и есть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые только что раскрыли секрет нервной системы осьминогов.