Найдивніша істота в океані: що глибше живе, то більше бородавок на її шкірі (фото)

Дослідники вивчили бородавчастого восьминога і виявили цікавий зв'язок між тим, як глибоко живе особина і кількістю її бородавок.

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Океан покриває понад 70% поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів — серед них найбільша тварина на планеті, а також найбільш невловні види на Землі, що ховаються в "сутінковій зоні" океану. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні бородавчастого восьминога і виявили щось незвичайне, пише IFLScience.

Бородавчасті восьминоги привернули увагу вчених тим, що їхня нерівна текстура може варіюватися від ніжного розсипу нерівностей до "обурливої кількості" бородавок. Ця варіація привернула увагу помічника куратора зоології музею Джанет Войт, що зі свого боку призвело до дослідження, основною метою якого стало: встановити, чи справді гладенькі та нерівні являють собою різні види.

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Під час дослідження вчені відібрали близько півсотні екземплярів, які раніше були класифіковані як тихоокеанський бородавчастий восьминіг (Graneledone pacifica). Серед зразків були ті, які вчені зібрали за допомогою пілотованого підводного апарату, а також кілька зразків, запозичених з лабораторій і наукових академій. Зрештою, у них були екземпляри, які жили на глибині від 1115 до 2743 метрів.

Коли восьминоги були зібрані, настав час підраховувати бородавки. Це виявило цікаву тенденцію: здавалося, що у восьминогів, які жили на більшій глибині, було більше бородавок, ніж у тих, які жили ближче до поверхні. Водночас аналіз ДНК насправді не виявив істотних відмінностей між двома групами. Дрібніші восьминоги в глибині були того ж виду, що й більші восьминоги ближче до поверхні, просто в них було набагато більше бородавок.

Дитинча восьминога з бородавками демонструє свої бородавки Фото: NOAA

У результаті виникло питання: чому у восьминогів варіюється кількість бородавок. Войт із колегами виявили, що кількість бородавок, імовірно, закладена ще під час народження, проте вчені не знають, із чим саме це пов'язано.

Ба більше, вчені зазначають, що наразі науці навіть невідомо, з чого саме зроблені бородавки. Втім, Войт з командою вважають, що структури, ймовірно, хрящові. Дослідники також зазначають, що все ще не знають, для чого саме восьминоги використовують бородавки — більшість із них живуть надто глибоко в океані, щоб на них могло впливати світло. У результаті вчені не вважають, що бородавки використовуються для маскування.

Одна з можливостей полягає в тому, що вони є свого роду рудиментарною рисою, чимось, що було корисним у якийсь момент їхньої еволюційної історії, але більше не є таким. Це не вперше, коли горбиста шкіра потрапляє під цей узагальнювальний термін. Насправді саме так деякі люди думають, що мурашки — це і є.

Раніше Фокус писав про те, що вчені щойно розкрили секрет нервової системи восьминогів.