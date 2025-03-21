Астрономы нашли "снежок", который не тает в огне: обнаружена уникальная экзопланета

Исследователи нашли облака на раскаленной планете, размером с Нептун.

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Экзопланета под названием Куанкоа или LTT 9779 b, размером с Нетун, совершает один оборот вокруг своей звезды каждые 19 часов. Ее масса примерно в 29 раз больше массы Земли, и планеты находится в "пустыне раскаленного Нептуна" – категории планет, о которых очень мало известно науке, пишет Space.com.

"Найти планету такого размера так близко к своей звезде — это как найти снежок, который не растаял в огне. Это свидетельство разнообразия планетных систем и открывает окно в то, как планеты развиваются в экстремальных условиях", — говорит Луи-Филипп Куломб из Монреальского университета.

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Для изучения этой далекой и загадочной планеты команда использовала космический телескоп Джеймса Уэбба. Один из инструментов на телескопе позволяет обнаруживать свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Этот режим ученые использовали для обнаружения водяного пара и вета, который отражается от облаков экзопланеты LTT 9779 b.

Дело в том, что как и Луна рядом с Землей, планета LTT 9779 b приливно заблокирована – одна из ее сторон всегда обращена к звезде. На дневной стороне планеты температура поднимается почти до 2000 градусов по Цельсию.

"Эта планета представляет собой уникальную лабораторию для изучения того, как облака и перенос тепла взаимодействуют в атмосферах сильно нагреваемых миров", — отмечает Куломб.

На подобных планетах циркуляция атмосферы обусловлена резкими перепадами температур между дневной и ночной сторонами. На палящей дневной стороне вверх поднимается горячий воздух, в то время как более холодный и плотный воздух опускается на ночной. Из-за эффекта Кориолиса, вызванного вращением планеты, эта циркуляция создает мощный струйный поток, направленный на восток.

В частности, на планете LTT 9779 b такой перенос тепла охлаждает западную дневную сторону, где температура опускается достаточно низко для образования облаков. Наличие облаков на раскаленной планете также может быть обусловлено более высокой металличностью атмосферы, что способствует образованию отражающих частиц, таких как аэрозоли.

Такая теория подтверждается высокой отражающей способностью планеты.

"Это частичное покрытие облаками ее дневной стороны, которая отражает определенную долю звездного потока, вероятно, влияет на энергетический обмен планеты", — написала исследовательская группа в своей статье.

Они также обнаружили признаки водяного пара на дневной стороне LTT 9779 b, что подтверждает, что ученые могут изучать атмосферы облачных экзопланет, анализируя выделяемое ими тепло.

Напомним, недалеко от Земли обнаружены две новые планеты. Астрономы обнаружили два мира, которые вращаются вокруг меньших, чем наше Солнце звезд.