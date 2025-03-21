Астрономи знайшли "сніжок", який не тане у вогні: виявлено унікальну екзопланету

Дослідники знайшли хмари на розпеченій планеті, розміром із Нептун.

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Екзопланета під назвою Куанкоа або LTT 9779 b, розміром з Нетун, робить один оберт навколо своєї зірки кожні 19 годин. Її маса приблизно у 29 разів більша за масу Землі, і планети знаходиться в "пустелі розпеченого Нептуна" — категорії планет, про які дуже мало відомо науці, пише Space.com.

"Знайти планету такого розміру так близько до своєї зірки — це як знайти сніжок, який не розтанув у вогні. Це свідчення розмаїття планетних систем і відкриває вікно в те, як планети розвиваються в екстремальних умовах", — каже Луї-Філіп Куломб із Монреальського університету.

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Для вивчення цієї далекої та загадкової планети команда використовувала космічний телескоп Джеймса Вебба. Один з інструментів на телескопі дозволяє виявляти світло в ближньому інфрачервоному діапазоні. Цей режим вчені використовували для виявлення водяної пари та світла, яке відбивається від хмар екзопланети LTT 9779 b.

Річ у тім, що, як і Місяць поруч із Землею, планета LTT 9779 b припливно заблокована — один з її боків завжди звернений до зірки. На денному боці планети температура підіймається майже до 2000 градусів за Цельсієм.

"Ця планета являє собою унікальну лабораторію для вивчення того, як хмари та перенесення тепла взаємодіють в атмосферах світів, що сильно нагріваються", — зазначає Куломб.

На подібних планетах циркуляція атмосфери зумовлена різкими перепадами температур між денним і нічним боками. На пекучій денній стороні вгору підіймається гаряче повітря, в той час, як більш холодне і щільне повітря опускається на нічній. Через ефект Коріоліса, спричинений обертанням планети, ця циркуляція створює потужний струменевий потік, спрямований на схід.

Зокрема, на планеті LTT 9779 b таке перенесення тепла охолоджує західний денний бік, де температура опускається досить низько для утворення хмар. Наявність хмар на розпеченій планеті також може бути зумовлена вищою металічністю атмосфери, що сприяє утворенню відбивних частинок, таких як аерозолі.

Така теорія підтверджується високою відбивною здатністю планети.

"Це часткове покриття хмарами її денного боку, який відображає певну частку зоряного потоку, ймовірно, впливає на енергетичний обмін планети", — написала дослідницька група у своїй статті.

Вони також виявили ознаки водяної пари на денному боці LTT 9779 b, що підтверджує, що вчені можуть вивчати атмосфери хмарних екзопланет, аналізуючи тепло, яке вони виділяють.

Нагадаємо, недалеко від Землі виявлено дві нові планети. Астрономи виявили два світи, які обертаються навколо менших, ніж наше Сонце зірок.