Простирается на 200 световых лет и весит 160 тыс. солнечных масс: в Млечном Пути нашли облако

Речь идет о гигантском молекулярном облаке, в котором рождаются звезды нашей галактики.

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Астрономы обнаружили новое гигантское молекулярное облако в галактике Млечный Путь. Новое облако имеет размер почти 200 световых лет, а его масса оценивается примерно в 160 000 солнечных масс, пишет SciTechDaily.

По словам ученых, молекулярные облака представляют собой гигантские запасы межзвездного газа и пыли, которые остаются после рождения галактик. Эти облака состоят в основном из молекулярного водорода. Самые большие молекулярные облака, чья масса превышает 100 тыс. солнечных масс, называются ученым гигантскими молекулярными облаками (GMC). Чаще всего GMC имеют диаметр 15–600 световых лет и являются самыми холодными и плотными частями межзвездной среды.

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Такие облака очень важны, так как внутри них происходит большая часть газообразования. Изучение их жизненного цикла и характеристик имеет решающее значение для расширения понимания жизни галактик.

Новое открытие сделала группа астрономов под руководством Натали Баттерфилд из Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO). Открытое ей GMC было названо M4.7-0.8.

Облако было найдено в 23 000 световых лет от нас. По словам астрономов, оно находится в средней точке пылевой полосы бара Млечного Пути. Это место в галактике играет важную роль в транспортировке материала из диска к центру Млечного Пути, где он образует плотные кольцеобразные структуры, которые становятся местами интенсивного звездообразования.

"Мы сообщаем об обнаружении ранее неизвестного гигантского молекулярного облака, расположенного в средней точке пылевых полос ближней стороны Галактического бара (M4.7-0.8", — заявили авторы исследования.

Согласно исследованию, M4.7-0.8 имеет длину около 195 световых лет по галактической долготе и вертикальную протяженность около 65 световых лет по галактической широте. Масса облака была рассчитана в 160 000 солнечных масс, а его холодная пылевая температура была оценена на уровне 20 К.

Напомним, в межзвездной среде обнаружены молекулы, которые могут раскрыть секрет происхождения жизни. В одном из ближайших к нам молекулярных облаков ученые обнаружили нитрилы и это открытие имеет далеко идущие последствия для понимания происхождения жизни в том виде, в котором мы ее знаем.