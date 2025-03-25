Простягається на 200 світлових років і важить 160 тис. сонячних мас: у Чумацькому Шляху знайшли хмару

Йдеться про гігантську молекулярну хмару, в якій народжуються зірки нашої галактики.

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Астрономи виявили нову гігантську молекулярну хмару в галактиці Чумацький Шлях. Нова хмара має розмір майже 200 світлових років, а її маса оцінюється приблизно в 160 000 сонячних мас, пише SciTechDaily.

За словами вчених, молекулярні хмари являють собою гігантські запаси міжзоряного газу і пилу, які залишаються після народження галактик. Ці хмари складаються в основному з молекулярного водню. Найбільші молекулярні хмари, чия маса перевищує 100 тис. сонячних мас, називаються вченим гігантськими молекулярними хмарами (GMC). Найчастіше GMC мають діаметр 15-600 світлових років і є найхолоднішими та найщільнішими частинами міжзоряного середовища.

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Такі хмари дуже важливі, оскільки всередині них відбувається велика частина газоутворення. Вивчення їхнього життєвого циклу і характеристик має вирішальне значення для розширення розуміння життя галактик.

Нове відкриття зробила група астрономів під керівництвом Наталі Баттерфілд з Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO). Відкрите нею GMC було названо M4.7-0.8.

Хмару було знайдено за 23 000 світлових років від нас. За словами астрономів, вона розташована в середній точці пилової смуги бару Чумацького Шляху. Це місце в галактиці відіграє важливу роль у транспортуванні матеріалу з диска до центру Чумацького Шляху, де він утворює щільні кільцеподібні структури, які стають місцями інтенсивного зореутворення.

"Ми повідомляємо про виявлення раніше невідомої гігантської молекулярної хмари, розташованої в середній точці пилових смуг ближнього боку Галактичного бару (M4.7-0.8", — заявили автори дослідження.

Згідно з дослідженням, M4.7-0.8 має довжину близько 195 світлових років за галактичною довготою і вертикальну протяжність близько 65 світлових років за галактичною широтою. Масу хмари було розраховано в 160 000 сонячних мас, а її холодну пилову температуру було оцінено на рівні 20 К.

Нагадаємо, у міжзоряному середовищі виявлено молекули, які можуть розкрити секрет походження життя. В одній з найближчих до нас молекулярних хмар вчені виявили нітрили і це відкриття має далекосяжні наслідки для розуміння походження життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.