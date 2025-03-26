Почти 3 метра в диаметре: на Земле обнаружили совершенно новый вид гигантских деревьев (фото)

Совершенно огромные деревья были обнаружены учеными в Танзании — потребуется минимум несколько человек, чтобы обнять подобное дерево.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов животных и растений: некоторые из них хорошо известны науке, а другие мы лишь продолжаем открывать и изучать. Можно было бы предположить, что ученые знают все обо всех чрезвычайно крупных деревьях, учитывая насколько они огромны. Однако новое исследование показывает, что это не совсем так: в новом исследовании в Танзании ученые обнаружили неизвестный ранее абсолютно огромный и долгоживущий вид деревьев — это указывает на то, что даже гиганты умеют хорошо прятаться, пишет IFLScience.

Известно, что новый вид был обнаружен в тропических лесах гор Удзунгва во время полевых исследований и был назван Tessmannia princeps. Ученые отмечают, что деревья получили свое видовое название от латинского термина "самый выдающийся".

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Ученые изучили новый вид и обнаружили, что деревья достигают в высоту около 35-40 метров, что, впрочем, не делает его самым высоким деревом в мире. Деревья также довольно коренастые — их ствол в диаметре достигает около 2,7 метра.

Но даже это еще не все. Ученые также обнаружили, что новый вид деревьев отличается исключительным долголетием. Команда исследовала упавшую особь и обнаружила 12-15 колец всего в одном сантиметре древесины, взятой из сердцевины дерева. Это указывает на то, что дерево растет в ширину очень медленно — как правило деревья добавляют всего по одному кольцу в год — в результате продолжительность жизни нового вида деревьев может составлять 2000-3000 лет.

По словам автора исследования Андреа Бьянки, увы, подсчет годовых колец дерева вовсе не всегда является надежным методом определения его возраста. Впрочем, ученые намерены использовать другие методы, чтобы проверить свое предположение. В целом, ученые считают, что эти новые деревья, вероятно, могли появиться еще до основания Рима.

Новый вид деревьев может достигать невероятной длины Фото: Phytotaxa

У T. princeps также есть очень забавный способ рассеивания своих семян: семена принудительно выбрасываются из своих стручков. Хотя это гигантское дерево — далеко не единственный вид растений, использующий эту взрывную технику, она выделяет его на фоне других в своем роде.

В ходе исследования ученые также выяснили ареал обитания нового вида: в общей сложности было обнаружено лишь около сотни особей в двух популяциях, которые растут близко друг к другу в одном месте. В сочетании с тем, что новый вид растет очень медленно, ученые полагают, что T. Princeps, вероятно, находится в уязвимом положении — команда предлагает классифицировать его, как находящийся под угрозой исчезновения.

К счастью, новый вид был обнаружен в регионе, который является частью проекта по восстановлению лесов. Целью этого проекта является воссоединение участков древнего тропического леса, что могло бы обеспечить новому виду некоторую защиту.

Ранее Фокус писал о том, что названо дерево, видевшее взлет и падение империи Александра Македонского.