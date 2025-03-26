Майже 3 метри в діаметрі: на Землі виявили абсолютно новий вид гігантських дерев (фото)
Абсолютно величезні дерева були виявлені вченими в Танзанії — знадобиться щонайменше кілька людей, щоб обійняти подібне дерево.
Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів тварин і рослин: деякі з них добре відомі науці, а інші ми лише продовжуємо відкривати та вивчати. Можна було б припустити, що вчені знають усе про всі надзвичайно великі дерева, враховуючи наскільки вони величезні. Однак нове дослідження показує, що це не зовсім так: у новому дослідженні в Танзанії вчені виявили невідомий раніше абсолютно величезний і довгоживучий вид дерев — це вказує на те, що навіть гіганти вміють добре ховатися, пише IFLScience.
Відомо, що новий вид було виявлено в тропічних лісах гір Удзунгва під час польових досліджень, його назвали Tessmannia princeps. Вчені зазначають, що дерева отримали свою видову назву від латинського терміна "найвидатніший".
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Учені вивчили новий вид і виявили, що дерева досягають у висоту близько 35-40 метрів, що, втім, не робить його найвищим деревом у світі. Дерева також доволі кремезні — їхній стовбур у діаметрі сягає близько 2,7 метра.
Але навіть це ще не все. Вчені також виявили, що новий вид дерев вирізняється винятковим довголіттям. Команда досліджувала особу, що впала, і виявила 12-15 кілець всього в одному сантиметрі деревини, взятої з серцевини дерева. Це вказує на те, що дерево росте завширшки дуже повільно — зазвичай дерева додають лише по одному кільцю на рік — у результаті тривалість життя нового виду дерев може становити 2000-3000 років.
За словами автора дослідження Андреа Б'янки, на жаль, підрахунок річних кілець дерева зовсім не завжди є надійним методом визначення його віку. Утім, учені мають намір використовувати інші методи, щоб перевірити своє припущення. Загалом, учені вважають, що ці нові дерева, ймовірно, могли з'явитися ще до заснування Риму.
У T. princeps також є дуже кумедний спосіб розсіювання свого насіння: насіння примусово викидається зі своїх стручків. Хоча це гігантське дерево — далеко не єдиний вид рослин, що використовує цю вибухову техніку, вона виділяє його на тлі інших у своєму роді.
Під час дослідження вчені також з'ясували ареал проживання нового виду: загалом було виявлено лише близько сотні особин у двох популяціях, які ростуть близько одна до одної в одному місці. У поєднанні з тим, що новий вид зростає дуже повільно, вчені вважають, що T. Princeps, імовірно, перебуває у вразливому становищі — команда пропонує класифікувати його, як такий, що перебуває під загрозою зникнення.
На щастя, новий вид було виявлено в регіоні, який є частиною проєкту з відновлення лісів. Метою цього проєкту є возз'єднання ділянок стародавнього тропічного лісу, що могло б забезпечити новому виду деякий захист.
Раніше Фокус писав про те, що названо дерево, яке бачило зліт і падіння імперії Олександра Македонського.