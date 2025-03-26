Майже 3 метри в діаметрі: на Землі виявили абсолютно новий вид гігантських дерев (фото)

Абсолютно величезні дерева були виявлені вченими в Танзанії — знадобиться щонайменше кілька людей, щоб обійняти подібне дерево.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів тварин і рослин: деякі з них добре відомі науці, а інші ми лише продовжуємо відкривати та вивчати. Можна було б припустити, що вчені знають усе про всі надзвичайно великі дерева, враховуючи наскільки вони величезні. Однак нове дослідження показує, що це не зовсім так: у новому дослідженні в Танзанії вчені виявили невідомий раніше абсолютно величезний і довгоживучий вид дерев — це вказує на те, що навіть гіганти вміють добре ховатися, пише IFLScience.

Відомо, що новий вид було виявлено в тропічних лісах гір Удзунгва під час польових досліджень, його назвали Tessmannia princeps. Вчені зазначають, що дерева отримали свою видову назву від латинського терміна "найвидатніший".

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Учені вивчили новий вид і виявили, що дерева досягають у висоту близько 35-40 метрів, що, втім, не робить його найвищим деревом у світі. Дерева також доволі кремезні — їхній стовбур у діаметрі сягає близько 2,7 метра.

Але навіть це ще не все. Вчені також виявили, що новий вид дерев вирізняється винятковим довголіттям. Команда досліджувала особу, що впала, і виявила 12-15 кілець всього в одному сантиметрі деревини, взятої з серцевини дерева. Це вказує на те, що дерево росте завширшки дуже повільно — зазвичай дерева додають лише по одному кільцю на рік — у результаті тривалість життя нового виду дерев може становити 2000-3000 років.

За словами автора дослідження Андреа Б'янки, на жаль, підрахунок річних кілець дерева зовсім не завжди є надійним методом визначення його віку. Утім, учені мають намір використовувати інші методи, щоб перевірити своє припущення. Загалом, учені вважають, що ці нові дерева, ймовірно, могли з'явитися ще до заснування Риму.

Новий вид дерев може досягати неймовірної довжини Фото: Phytotaxa

У T. princeps також є дуже кумедний спосіб розсіювання свого насіння: насіння примусово викидається зі своїх стручків. Хоча це гігантське дерево — далеко не єдиний вид рослин, що використовує цю вибухову техніку, вона виділяє його на тлі інших у своєму роді.

Під час дослідження вчені також з'ясували ареал проживання нового виду: загалом було виявлено лише близько сотні особин у двох популяціях, які ростуть близько одна до одної в одному місці. У поєднанні з тим, що новий вид зростає дуже повільно, вчені вважають, що T. Princeps, імовірно, перебуває у вразливому становищі — команда пропонує класифікувати його, як такий, що перебуває під загрозою зникнення.

На щастя, новий вид було виявлено в регіоні, який є частиною проєкту з відновлення лісів. Метою цього проєкту є возз'єднання ділянок стародавнього тропічного лісу, що могло б забезпечити новому виду деякий захист.

Раніше Фокус писав про те, що названо дерево, яке бачило зліт і падіння імперії Олександра Македонського.