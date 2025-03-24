2000-річний страж: названо дерево, яке бачило зліт і падіння імперії Олександра Македонського

Біологи розповіли про легендарне оливкове дерево Вувеса, яке тисячі років росте в самому центрі Криту, мовчазно спостерігаючи за історією.

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Глибоко в серці Криту міф переплітається з природним дивом — тут височіє легендарне стародавнє оливкове дерево Вувеса. Протягом тисячоліть 2000-річний страж мовчки спостерігав за злетом і падінням цивілізації, переживши одних із найвідоміших історичних діячів Греції, пише Forbes.

Оливкові дерева широко відомі не тільки своїми плодами та олією, але також і стійкістю, закодованою в їхній ДНК. Ці дерева, за словами вчених, символізують витривалість, мудрість і спадкоємність. Одне з цих древніх дерев розташоване в самому центрі Криту, а його минуле надає вченим рідкісну можливість зазирнути в еволюційні процеси, які дають змогу живим організмам процвітати впродовж тисяч років. По суті, стовбур і гілки дерева є живими свідченнями родоводу, що кидає виклик часу.

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Оливкове дерево Вувеса — одне з найстаріших живих оливкових дерев у світі, вчені оцінюють його від 2000 до 4000 років. Якщо верхня межа віку правильна, воно, ймовірно, могло передувати таким відомим історичним діячам, як Олександр Македонський і Піфагор.

Дослідники вивчили дерево і виявили, що воно демонструє неймовірну адаптацію: міцний стовбур і складна мережа коренів дозволили дереву Вувеса витримати періоди неймовірної посухи, кліматичних змін, пожеж і діяльність людини. По суті, структура дерева відображає як генетичну спадщину, так і вплив бурхливого середовища, в якому воно процвітало.

Історики також зазначають, що оливкове дерево Вувеса відоме не тільки своїми біологічними чудесами, але також є культурним символом грецької спадщини. Археологи та історики розкопали стародавні міфи та легенди, в яких йдеться про оливкові дерева як про священні місця, що надихає незліченні дослідження і дебати про справжній вік і значення Вувеса.

Оливкові дерева, подібні до цього, демонструють захопливе явище — вегетативне або колоніальне розмноження. Дослідники зазначають, що в основі цього процесу лежить "коренева матір" — підземна мережа, яка стабілізує дерево і дає йому змогу випускати нові пагони.

По суті, ця здатність до регенерації являє собою своєрідну "біологічну капсулу часу", яка дає змогу оливковим деревам переживати різні екологічні стреси. Незалежно від того, чи згоріло дерево, чи зрубане воно сокирою, чи пошкоджене, коренева мати продовжуватиме випускати нові пагони.

Дослідники виявили, що оливкове дерево Вувеса використовувало цю біологічну капсулу століттями, що дозволило йому виживати протягом тисяч років. Ця форма клонального розмноження є однією з найефективніших стратегій природи для забезпечення виживання в мінливому кліматі.

Оливкові дерева — це не просто стародавні реліквії, вони життєво важливі для довкілля і також сприяють добробуту людини. Попередні дослідження вже показали, що олія плодів дерев насправді корисна і для них самих — вона має антимікробні та протигрибкові властивості, сприяючи її "безсмертю".

Раніше Фокус писав про те, як вулканічний попіл зберіг стародавні оливкові дерева Санторіні.