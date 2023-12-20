Росло 60 тисяч років тому: як вулканічний попіл зберіг стародавні оливкові дерева Санторині

Від острова, який на той час мінойські мешканці називали Тіра, залишився лише краєчок землі навколо кальдери. Нині відомий як Санторині, острів у формі півмісяця знаменує собою одне з найкатастрофічніших вивержень, що коли-небудь відбувалися в історії людства.

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Уявіть собі світ, де оливкові дерева розросталися в субтропічному раю, незайманому суворими зимами. Понад 60 000 років тому на чарівному острові Тіра, нині відомому як Санторині, це було реальністю. Нещодавні наукові відкриття дозволили відкопати скам'яніле оливкове листя, що дає змогу зазирнути в далеке минуле, застигле в часі під вулканічним попелом, пише GreekReporter.

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Історія починається із залишків стародавнього дерева, засипаного вулканічним попелом, що утворився внаслідок виверження тисячі років тому. Ці дивовижно збережені скам'янілості знайшли в старому пемзовому кар'єрі на околиці міста Тіра. Крім того, ще три нові скам'янілості рослин виявили в покинутих кар'єрах неподалік від острова.

Санторині, колись відомий як Тіра, пережив катастрофічне виверження у 1650 р. до н. е., яке змінило ландшафт, перетворивши його на острів у формі півмісяця, що оточує кальдеру. Ця монументальна подія належить до найкатастрофічніших вивержень в історії і, на думку деяких, стала натхненням для легенди про Атлантиду, казковий острів, загублений під хвилями.

Сьогодні ці скам'янілості оливкового листя зберігаються в музеї доісторичної Тери у Фірі, столиці Санторині. Сам музей демонструє скарби мінойської цивілізації і є свідченням кропіткої роботи грецького археолога Спірідона Марінатоса, який керував розкопками на стародавньому місці Акротирі.

Примітно, що нещодавні розкопки виявили не лише добре збережене оливкове листя, але й нещодавно знайдений вид рослини під назвою Ramnos alaternos. Крім того, у вулканічних відкладеннях на стінах кальдери кар'єрів давньої Фіри виявили пір'я та сліди оливкових кісточок.

Дослідники з Афінського університету ретельно вивчили ці скам'янілі оливкові листки і виявили безліч одомашнених дерев, включаючи оливки, мастику і фісташки, що опинилися в пастці вулканічного попелу. Ці знахідки проливають світло на давню флору острова та кліматичні умови тієї епохи.

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Знахідки демонструють різкий контраст із сучасним кліматом, створюючи картину субтропічного середовища, що існувало в минулому. Професор Евангелос Веліцелос з кафедри історичної геології та палеонтології Афінського університету зазначив, що клімат Санторині 60 000 років тому був надзвичайно теплим і значно відрізнявся від сучасного помірного клімату.

Скам'янілості, що чудово збереглися у вулканічному попелі, дають безцінне уявлення про минуле. Вони дозволили дослідникам з упевненістю визначити їхній рід і вид.

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