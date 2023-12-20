Росло 60 тысяч лет назад: как вулканический пепел сохранил древние оливковые деревья Санторини

От острова, который в то время минойские жители называли Тира, остался лишь краешек земли вокруг кальдеры. Ныне известный как Санторини, остров в форме полумесяца знаменует собой одно из самых катастрофических извержений, когда-либо происходивших в истории человечества.

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Представьте себе мир, где оливковые деревья разрастались в субтропическом раю, нетронутом суровыми зимами. Более 60 000 лет назад на волшебном острове Тира, ныне известном как Санторин, это было реальностью. Недавние научные открытия позволили откопать окаменелые оливковые листья, что позволяет заглянуть в далекое прошлое, застывшее во времени под вулканическим пеплом, пишет GreekReporter.

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История начинается с остатков древнего дерева, засыпанного вулканическим пеплом, образовавшимся в результате извержения тысячи лет назад. Эти удивительно сохранившиеся окаменелости нашли в старом пемзовом карьере на окраине города Тира. Кроме того, еще три новые окаменелости растений обнаружили в заброшенных карьерах неподалеку от острова.

Санторини, когда-то известный как Тира, пережил катастрофическое извержение в 1650 г. до н. э., которое изменило ландшафт, превратив его в остров в форме полумесяца, окружающий кальдеру. Это монументальное событие относится к самым катастрофическим извержениям в истории и, по мнению некоторых, стало вдохновением для легенды об Атлантиде, сказочном острове, затерянном под волнами.

Сегодня эти окаменелости оливковых листьев хранятся в музее доисторической Теры в Фире, столице Санторини. Сам музей демонстрирует сокровища минойской цивилизации и является свидетельством кропотливой работы греческого археолога Спиридона Маринатоса, который руководил раскопками на древнем месте Акротири.

Примечательно, что недавние раскопки обнаружили не только хорошо сохранившиеся оливковые листья, но и недавно найденный вид растения под названием Ramnos alaternos. Кроме того, в вулканических отложениях на стенах кальдеры карьеров древней Фиры обнаружили перья и следы оливковых косточек.

Исследователи из Афинского университета тщательно изучили эти окаменелые оливковые листья и обнаружили множество одомашненных деревьев, включая оливки, мастику и фисташки, оказавшиеся в ловушке вулканического пепла. Эти находки проливают свет на древнюю флору острова и климатические условия той эпохи.

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Находки демонстрируют резкий контраст с современным климатом, создавая картину субтропической среды, существовавшей в прошлом. Профессор Эвангелос Велицелос с кафедры исторической геологии и палеонтологии Афинского университета отметил, что климат Санторини 60 000 лет назад был чрезвычайно теплым и значительно отличался от современного умеренного климата.

Окаменелости, прекрасно сохранившиеся в вулканическом пепле, дают бесценное представление о прошлом. Они позволили исследователям с уверенностью определить их род и вид.

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