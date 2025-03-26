Простой способ дольше сохранить яйца свежими: действительно ли сработает переворачивание

Существует мнение о том, что переворачивание яиц вверх дном позволяет дольше сохранять их свежими — ученые рассказали, действительно ли это так.

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Курам не место на кораблях, а потому существует теория о том, что моряки сохраняли яйца свежими во время длительных путешествий, храня их острой стороной вниз. Но действительно ли это так и что по этому поводу думает наука? Ученые попытались разобраться в вопросе, пишет IFLScience.

Насколько известно, не было проведено никаких исследований, позволяющих дать ответ на этот вопрос. В то же время ученые отмечают, что есть много причин полагать, что простое переворачивание яиц действительно может сработать.

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По сути этот процесс сводится к тому, чтобы не допустить попадания вредных микробов, таких как сальмонелла и другие бактерии, в желток, где они могут размножаться и вызывать плесень на яйце. Яичная скорлупа может казаться непроницаемой, но внешнее покрытие на самом деле содержит от 7000 до 17 000 крошечных пор, через которые все еще могут проникнуть газы. Предыдущие исследования также показали, что бактерии на самом деле способны проникать в яйца через эти микроскопические отверстия — именно поэтому яйца портятся по мере старения.

По этой причине иногда утверждается, что покрытие яиц вазелином помогает сохранить их, предотвращая доступ нежелательных захватчиков к порам, хотя это также еще не подтверждено научно. Известно, что после проникновения через скорлупу микробы обычно скапливаются в воздушном кармане, расположенном под белком на закругленном конце яйца. Поскольку яичный белок является щелочным и содержит бактерицидные белки, такие как лизоцим и кональбумин, эти патогены обычно не могут проникнуть в белок и достичь желтка, который удерживается в середине белка структурами, называемыми халазами.

Проблема хранения яйца закругленным концом вниз заключается в том, что воздушный карман будет пытаться всплыть, и, следовательно, будет постоянно давить на белок. По мере старения яйца в поры будет проникать все больше воздуха, а карман будет становиться все больше, оказывая все большее давление на дно белка.

К слову, именно увеличенный размер воздушного мелка объясняет, почему старые яйца, как правило, плавают в воде, а свежие яйца тонут. Более того, по мере ослабления халазы желток может опуститься, что облегчает бактериям внутри воздушного мешка доступ к нему и разрушение.

В то же время перевернутые таким образом, чтобы воздушный карман был сверху, яйца, по сути, решают проблему воздействия на белок. Это гарантирует, что растущее сообщество бактерий внутри яйца имеет гораздо меньший шанс вступить в контакт с желтком. Это в свою очередь ведет к тому, что яйца могут дольше сохраняться.

И все же исследователи настаивают, что этот трюк не был научно подтвержден, а потому ученые попросту не могут советовать людям хранить яйца таким образом.

Как безопасно хранить яйца

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами, яйца следует охлаждать при температуре ниже 4,4 °C и употреблять в пищу в течение трех недель.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли необычный секрет приготовления яиц.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.