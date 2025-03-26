Простий спосіб довше зберегти яйця свіжими: чи справді спрацює перевертання

Існує думка про те, що перевертання яєць догори дном дає змогу довше зберігати їх свіжими — вчені розповіли, чи справді це так.

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Курям не місце на кораблях, а тому існує теорія про те, що моряки зберігали яйця свіжими під час тривалих подорожей, зберігаючи їх гострим боком донизу. Але чи справді це так і що з цього приводу думає наука? Вчені спробували розібратися в питанні, пише IFLScience.

Наскільки відомо, не було проведено жодних досліджень, які б давали змогу дати відповідь на це питання. Водночас учені зазначають, що є багато причин вважати, що просте перевертання яєць дійсно може спрацювати.

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По суті цей процес зводиться до того, щоб не допустити потрапляння шкідливих мікробів, як-от сальмонела та інші бактерії, у жовток, де вони можуть розмножуватися і спричиняти плісняву на яйці. Яєчна шкаралупа може здаватися непроникною, але зовнішнє покриття насправді містить від 7000 до 17 000 крихітних пор, через які все ще можуть проникнути гази. Попередні дослідження також показали, що бактерії насправді здатні проникати в яйця через ці мікроскопічні отвори — саме тому яйця псуються в міру старіння.

З цієї причини іноді стверджується, що покриття яєць вазеліном допомагає зберегти їх, запобігаючи доступу небажаних загарбників до пор, хоча це також ще не підтверджено науково. Відомо, що після проникнення через шкаралупу мікроби зазвичай скупчуються в повітряній кишені, розташованій під білком на заокругленому кінці яйця. Оскільки яєчний білок є лужним і містить бактерицидні білки, такі як лізоцим і кональбумін, ці патогени зазвичай не можуть проникнути в білок і досягти жовтка, який утримується в середині білка структурами, що називаються халазами.

Проблема зберігання яйця заокругленим кінцем донизу полягає в тому, що повітряна кишеня намагатиметься спливти, і, отже, постійно тиснутиме на білок. У міру старіння яйця в пори проникатиме дедалі більше повітря, а кишеня ставатиме дедалі більшою, чинячи дедалі більший тиск на дно білка.

До слова, саме збільшений розмір повітряного мішка пояснює, чому старі яйця, як правило, плавають у воді, а свіжі яйця тонуть. Ба більше, у міру ослаблення халази жовток може опуститися, що полегшує бактеріям усередині повітряного мішка доступ до нього і руйнування.

Водночас перевернуті таким чином, щоб повітряна кишеня була зверху, яйця, по суті, розв'язує проблему впливу на білок. Це гарантує, що спільнота бактерій, що зростає всередині яйця має набагато менший шанс вступити в контакт із жовтком. Це своєю чергою веде до того, що яйця можуть довше зберігатися.

І все ж дослідники наполягають, що цей трюк не був науково підтверджений, а тому вчені просто не можуть радити людям зберігати яйця таким чином.

Як безпечно зберігати яйця

За даними Управління з контролю за продуктами й ліками, яйця слід охолоджувати за температури нижче 4,4 °C і вживати в їжу протягом трьох тижнів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили незвичайний секрет приготування яєць.

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