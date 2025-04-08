Под пирамидой Хеопса нашли корабли для бога: куда они направлялись под землей

Египетский археолог Камаль эль-Маллах сделал открытие во время раскопок под южной стороной пирамиды Хеопса или Великой пирамиды Гизы. В огромных нишах в скале покоилась пара кораблей, которые напоминали мифические "солнечные ладьи" бога солнца Ра.

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Об этом пишет IFLScience.

Открытие было сделано в 1954 году и судна стали называть лодками Хуфу, потому как ладьи скорее всего, были захоронены в честь фараона Хуфу, построившего культовую пирамиду. Правда, египтологи по-прежнему не уверены в истинном предназначении лодок. Общепринятая теория говорит о том, что найденные ладьи никогда не предназначались для этого мира, а были захоронены вместе с фараоном, чтобы облегчить его путешествие после смерти.

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Некоторые же ученые говорят, что "солнечные ладьи" могли ходить по Нилу тысячи лет назад, либо как погребальные баржи для Хуфу, либо как часть флотилии, которую фараон использовал для паломничества, пока был жив.

Точно известно только то, что ладьи длиной 43 метра, являлись чудесами древнего морского машиностроения. Недавний анализ показал, что судна были построены из импортной ливанской кедровой древесины, которую выбрали из-за ее превосходных свойств, высокой прочности и гидрофобных характеристик.

Когда археологи впервые нашли ладьи, они были разобраны и аккуратно сложены внутри подземных ям. Потребовалось более полутора лет, чтобы извлечь все 1224 части первой лодки, которая затем была кропотливо перестроена и выставлена ​​в Музее солнечных лодок в Гизе, прежде чем ее перевезли в Большой египетский музей в 2021 году.

Вторая лодка, тем временем, оказалась более сложной для извлечения и оставалась запечатанной в своей первоначальной яме до 2009 года.

С обеими солнечными лодками, теперь собранными заново, исследователи получили невероятные новые знания о мастерстве древнеегипетских судостроителей. Например, лодки Хуфу были построены без использования единого гвоздя, поскольку огромные деревянные доски корпуса были точно обработаны, чтобы соединиться вместе, как части пазла.

Учитывая, что Хуфу правил с 2589 по 2566 год до н. э., изящество, с которым были построены суда, становится еще более поразительным. Используя только медные и кремневые инструменты, рабочие, которые строили баржи, смогли добиться результатов, которыми гордились бы даже современные корабельщики.

Собранные заново солнечные корабли, которым около 4500 лет, являются старейшими известными неповрежденными судами в мире. Некоторые эксперты даже говорят о том, что если бы ладьи были спущены на воду, они бы не пошли ко дну.

Напомним, ученые нашли настоящего создателя Великой пирамиды Гизы. Рядом с Большой пирамидой Гизы археологи обнаружили захоронение человека, ответственного за строительство. Его звали Хемиуну, и он был племянником фараона Хуфу.