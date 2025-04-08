Під пірамідою Хеопса знайшли кораблі для бога: куди вони прямували під землею

Єгипетський археолог Камаль ель-Маллах зробив відкриття під час розкопок під південною стороною піраміди Хеопса або Великої піраміди Гізи. У величезних нішах у скелі спочивала пара кораблів, які нагадували міфічні "сонячні човни" бога сонця Ра.

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Про це пише IFLScience.

Відкриття було зроблено в 1954 році, і судна стали називати човнами Хуфу, бо човни, найімовірніше, були поховані на честь фараона Хуфу, який побудував культову піраміду. Щоправда, єгиптологи, як і раніше, не впевнені в істинному призначенні човнів. Загальноприйнята теорія говорить про те, що знайдені човни ніколи не призначалися для цього світу, а були поховані разом із фараоном, щоб полегшити його подорож після смерті.

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Деякі ж вчені кажуть, що "сонячні човни" могли ходити по Нілу тисячі років тому, або як похоронні баржі для Хуфу, або як частина флотилії, яку фараон використовував для паломництва, поки був живий.

Точно відомо тільки те, що човни завдовжки 43 метри, були чудесами стародавнього морського машинобудування. Нещодавній аналіз показав, що судна були побудовані з імпортної ліванської кедрової деревини, яку вибрали через її чудові властивості, високу міцність і гідрофобні характеристики.

Коли археологи вперше знайшли човни, вони були розібрані й акуратно складені всередині підземних ям. Знадобилося понад півтора року, щоб витягти всі 1224 частини першого човна, який потім ретельно перебудували й виставили в Музеї сонячних човнів у Гізі, перш ніж його перевезли до Великого єгипетського музею 2021 року.

Другий човен, тим часом, виявився складнішим для витягання і залишався запечатаним у своїй первісній ямі до 2009 року.

З обома сонячними човнами, тепер зібраними заново, дослідники отримали неймовірні нові знання про майстерність давньоєгипетських суднобудівників. Наприклад, човни Хуфу були побудовані без використання єдиного цвяха, оскільки величезні дерев'яні дошки корпусу були точно оброблені, щоб з'єднатися разом, як частини пазла.

З огляду на те, що Хуфу правив з 2589 до 2566 року до н. е., витонченість, з якою були побудовані судна, стає ще більш разючою. Використовуючи тільки мідні та крем'яні інструменти, робітники, які будували баржі, змогли домогтися результатів, якими пишалися б навіть сучасні корабельники.

Зібрані заново сонячні кораблі, яким близько 4500 років, є найстарішими відомими неушкодженими суднами у світі. Деякі експерти навіть говорять про те, що якби човни були спущені на воду, вони б не пішли на дно.

Нагадаємо, вчені знайшли справжнього творця Великої піраміди Гізи. Поруч із Великою пірамідою Гізи археологи виявили поховання людини, відповідальної за будівництво. Його звали Хеміуну, і він був племінником фараона Хуфу.