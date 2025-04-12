Самый крупный в мире переход через автостраду: животные смогут безопасно пройти 10 полос (видео)

Строительные работы по созданию самого большого в мире перехода через автостраду для диких животных начались еще в 2022 году и его планируют завершить к 2026 году. Предполагается, что животные смогут безопасно преодолеть 10 полос насыщенного трафика, что предотвратит изоляцию животных в условиях растущей урбанизации.

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Об этом пишет IFLScience.

За последние три года через калифорнийскую автостраду Вентура появился огромный мост — он должен стать самым большим в мире переходом для диких животных и его строят с целью воссоединения некоторых из самых важных видов животных в штате. Этот мост, по словам исследователей, также известен как крупнейший в мире переход для диких животных Уоллиса Анненберга.

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Предполагается, что конструкция будет иметь длину 64 метра, а ее ширина составит 52 метра. По словам создателей проекта, мост будет перекрывать 10 полос автострады в Агура-Хиллз, что сделает его крупнейшим в истории и первым такого масштаба в городской местности.

Отметим, что идея моста возникла в результате предыдущего исследования, выявившего снижение генетического разнообразия в популяции пум в Южной Калифорнии. Впрочем, ученые считают, что задействованы также и другие факторы. Например, по словам исследователей, основной проблемой, определяющей это снижение, является потеря среды обитания и фрагментация, в том числе вызванная дорогами и развитием.

Исследователи отмечают, что отсутствие такого перехода через автостраду ранее привело не только к гибели людей в результате столкновений транспортных средств, но также и к многочисленным случаям инбридинга первого порядка, поскольку у животных попросту отсутствовала возможность расселяться по территории и за ее пределами.

По словам исследователей, если позволить инбридингу продолжаться, он в конечном итоге может привести к вымиранию вида. Ученые также считают, что отсутствие генетической изменчивости может привести к том, что популяция станет менее способной адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Авторы проекта считают, что переход для диких животных поможет обеспечить связь, необходимую для исправления генетического коллапса. Фактически кошки, живущие к северу от гор Санта-Моника, смогут проникнуть в ареал животных, живущих к югу от автострады, расселиться в другой области.

Работы по строительству перехода начались в 2022 году, а в начале апреля бригады приступили к укладыванию первых слоев почвы. Проект строительства планируют завершить уже к 2026 году — тогда мост станет домом для обилия местной растительности, что поможет ему вписаться в окружающую среду. Ученые также полагают, что такой переход позволит поддержать не только пум, но и другие виды крупных диких кошек, койотов, птиц, рептилий и насекомых.

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