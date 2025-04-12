Найбільший у світі перехід через автостраду: тварини зможуть безпечно пройти 10 смуг (відео)

Будівельні роботи зі створення найбільшого у світі переходу через автостраду для диких тварин розпочалися ще 2022 року і його планують завершити до 2026 року. Передбачається, що тварини зможуть безпечно подолати 10 смуг насиченого трафіку, що запобіжить ізоляції тварин в умовах урбанізації, що зростає.

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Про це пише IFLScience.

За останні три роки через каліфорнійську автостраду Вентура з'явився величезний міст — він має стати найбільшим у світі переходом для диких тварин, і його будують з метою возз'єднання деяких із найважливіших видів тварин у штаті. Цей міст, за словами дослідників, також відомий як найбільший у світі перехід для диких тварин Волліса Анненберга.

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Передбачається, що конструкція матиме довжину 64 метри, а її ширина становитиме 52 метри. За словами творців проєкту, міст перекриватиме 10 смуг автостради в Агура-Гіллз, що зробить його найбільшим в історії та першим такого масштабу в міській місцевості.

Зазначимо, що ідея мосту виникла внаслідок попереднього дослідження, яке виявило зниження генетичної різноманітності в популяції пум у Південній Каліфорнії. Утім, учені вважають, що залучені також й інші чинники. Наприклад, за словами дослідників, основною проблемою, що визначає це зниження, є втрата середовища проживання та фрагментація, зокрема спричинена дорогами та розвитком.

Дослідники зазначають, що відсутність такого переходу через автостраду раніше призвела не тільки до загибелі людей унаслідок зіткнень транспортних засобів, а й до численних випадків інбридингу першого порядку, оскільки тварини просто не мали змоги розселятися територією та за її межами.

За словами дослідників, якщо дозволити інбридингу тривати, він зрештою може призвести до вимирання виду. Вчені також вважають, що відсутність генетичної мінливості може призвести до того, що популяція стане менш здатною адаптуватися до змін навколишнього середовища.

Автори проєкту вважають, що перехід для диких тварин допоможе забезпечити зв'язок, необхідний для виправлення генетичного колапсу. Фактично кішки, що живуть на північ від гір Санта-Моніка, зможуть проникнути в ареал тварин, що живуть на південь від автостради, розселитися в іншій області.

Роботи з будівництва переходу розпочалися 2022 року, а на початку квітня бригади розпочали укладання перших шарів ґрунту. Проєкт будівництва планують завершити вже до 2026 року — тоді міст стане домівкою для великої кількості місцевої рослинності, що допоможе йому вписатися в навколишнє середовище. Вчені також вважають, що такий перехід дасть змогу підтримати не тільки пум, а й інші види великих диких кішок, койотів, птахів, рептилій і комах.

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