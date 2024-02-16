Перейшли на темний бік. Щось дивне змушує альпійських кіз бігти просто в лігво вовків

Дослідники виявили, що тварини поступово переходять від денного до нічного способу життя, але причина цього переходу надзвичайно тривожить учених.

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Альпійські кози, як правило, спускаються з безпечних гірських висот Європи у світлий час доби, щоб поласувати травами, що ростуть на нижчих висотах. Однак дослідники, які відстежують пересування тварин, помітили, що вони дедалі частіше практикують нічний спосіб життя, спускаючись із гір у темний час доби, пише Science Alert.

За словами поведінкового еколога з Університету Феррари Бенджі Джонсу, ці кози тепер проводять більше часу, відпочиваючи у світлий час доби. Однак із настанням темряви тварини дедалі частіше спускаються з гір, щоб харчуватися — це величезний ризик, враховуючи, що вовки бродять у цих місцях саме під покровом ночі.

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Автори дослідження стурбовані тим, що така поведінка є величезною проблемою для цілої популяції альпійських кіз. Відкриті пасовища, де харчуються кози, майже не містять укриттів, а тому їм надзвичайно складно знайти притулок від хижаків.

Команда з Університету Феррари очікували виявити вищу нічну активність кіз у районах Альп, де немає вовків. Однак результати досліджень показують, що все зовсім інакше. За словами співавтора дослідження Брівіо Олівії, вони з колегами виявили підвищену нічну активність кіз саме в районах проживання вовків.

Під час дослідження вчені спостерігали майже за півсотнею альпійських цапів у період з 2006 по 2019 роки. Результати свідчать про те, що тварини поступово переходять на нічний спосіб життя — це пов'язано з високими максимальними температурами. Простими словами, рятуючись від неймовірної спеки, тварини буквально біжать до лігва хижаків.

Зазначимо, що раніше альпійські кози були поширені в усій Європі, проте до 1800-х років їхня чисельність скоротилася всього до 100 особин через мисливців. У 1854 році було введено заборону на полювання на цих тварин, унаслідок чого цьому виду вдалося відновитися. Однак тепер над ними знову нависла загроза.

На жаль, досі в популяціях цих тварин зберігається низька генетична різноманітність, що робить їх уразливими для цілої низки загроз, зокрема:

проблеми мутації;

сприйнятливість до хвороб;

додаткові стреси через зміну клімату.

Автори дослідження вважають, що круте скелясте середовище проживання альпійських кіз складніше, ніж вважалося раніше. А тому в темряві тут надзвичайно складно адаптуватися, особливо з очима, пристосованими до переміщення в денний час. Все це, а також наявність зграй вовків в ареалі харчування, знижує шанси тварин на виживання.

Таким чином вчені вкотре нагадують про необхідність стримування кліматичної кризи Землі, адже людська діяльність впливає на життя диких тварин, змушуючи їх ризикувати більше, ніж будь-коли раніше.

Раніше Фокус писав про те, що гірські козли та вівці показали, яке майбутнє чекає на людей: вчені неприємно здивовані.