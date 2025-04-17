Как на самом деле образуется град: ученые говорят, что в школе нас учили неправильно

Каждому в школе рассказывали, что град образуется, когда сильный восходящий ветер поднимает капли воды на высоту замерзания, где они превращаются в лед, а потом обрастают новыми слоями, когда перемещаются вверх и вниз по грозовому облаку. Но новое исследование предполагает, что формирования града происходит намного проще.

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Об этом пишет Gizmodo.

Международная группа исследователей выяснила, как на самом деле образуется град в грозовых облаках, проанализировав химические сигнатуры во льду. Результаты анализа показали, что большая часть градин образуется более простым способом, чем предполагалось. Это оспаривает широко распространенные представления о формировании града, и может помочь улучшить прогнозы погоды.

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"Наша работа в корне меняет понимание формирования града. Переходя от предположений к фактическим химическим доказательствам, мы строим более точную картину этих разрушительных погодных явлений", — говорит ведущий исследователь из отдела атмосферных и океанических наук Пекинского университета Цинхун Чжан.

Исследователи из Китая и США проанализировали стабильные изотопы, что понять, на какой высоте и при какой температуре сформировались 27 отобранных градин. По сути, ученые сформировали карту движения градин в грозовых облаках.

Исследование показывает, что большинство градин двигались в грозовых облаках по достаточно простым траекториям. Так, 10 градин сформировались во время падения вниз, еще 13 поднимались ветром вверх только один раз, а 3 двигались в основном горизонтально. Всего лишь одна из 27 градин сформировалась, двигаясь циклично то вверх, то вниз.

"Анализ траектории показал, что градины схожего размера из одного шторма, как правило, формировались на схожих высотах, тогда как градины диаметром более 25 мм по крайней мере один раз поднимались ветром вверх", — говорится в исследовании.

Такое заключение соответствует теории о том, что самые большие градины связаны с сильными восходящими потоками.

В основном рост градин происходит при температуре от 10 до -30 градусов по Цельсию, ученые также выяснили, что "эмбрионы" града могут зарождаться в более широком температурном диапазоне: от -8,7 до -33,4 градусов по Цельсию.

Авторы говорят, что их исследование улучшает понимание формирования града и сильной непогоды связанной с таким типом осадков. Это крайне важно в условиях глобального потепления, которое приводит к образованию более частого и сильного града.

Напомним, ученые рассказали, какие существуют типы облаков и как они образуются. Метеоролог рассказал о том, какую роль облака играют в превращении нашей планеты в обитаемую для человечества и мира в целом.