Як насправді утворюється град: науковці кажуть, що в школі нас вчили неправильно

Кожному в школі розповідали, що град утворюється, коли сильний висхідний вітер підіймає краплини води на висоту замерзання, де вони перетворюються на лід, а потім обростають новими шарами, коли переміщаються вгору й униз грозовою хмарою. Але нове дослідження припускає, що формування граду відбувається набагато простіше.

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Про це пише Gizmodo.

Міжнародна група дослідників з'ясувала, як насправді утворюється град у грозових хмарах, проаналізувавши хімічні сигнатури в льоду. Результати аналізу показали, що більша частина градин утворюється простішим способом, ніж передбачалося. Це заперечує широко поширені уявлення про формування граду, і може допомогти поліпшити прогнози погоди.

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"Наша робота докорінно змінює розуміння формування граду. Переходячи від припущень до фактичних хімічних доказів, ми будуємо більш точну картину цих руйнівних погодних явищ", — каже провідний дослідник з відділу атмосферних і океанічних наук Пекінського університету Цинхун Чжан.

Дослідники з Китаю та США проаналізували стабільні ізотопи, щоб зрозуміти, на якій висоті та за якої температури сформувалися 27 відібраних градин. По суті, вчені сформували карту руху градин у грозових хмарах.

Дослідження показує, що більшість градин рухалися в грозових хмарах за досить простими траєкторіями. Так, 10 градин сформувалися під час падіння донизу, ще 13 підіймалися вітром догори лише один раз, а 3 рухалися здебільшого горизонтально. Лише одна з 27 градин сформувалася, рухаючись циклічно то вгору, то вниз.

"Аналіз траєкторії показав, що градини схожого розміру з одного шторму зазвичай формувалися на схожих висотах, тоді як градини діаметром більше ніж 25 мм принаймні один раз підіймалися вітром догори", — йдеться в дослідженні.

Такий висновок відповідає теорії про те, що найбільші градини пов'язані з сильними висхідними потоками.

Здебільшого ріст градин відбувається за температури від 10 до -30 градусів за Цельсієм, науковці також з'ясували, що "ембріони" граду можуть зароджуватися в ширшому температурному діапазоні: від -8,7 до -33,4 градусів за Цельсієм.

Автори кажуть, що їхнє дослідження покращує розуміння формування граду і сильної негоди, пов'язаної з таким типом опадів. Це вкрай важливо в умовах глобального потепління, яке призводить до утворення частішого і сильнішого граду.

Нагадаємо, вчені розповіли, які існують типи хмар і як вони утворюються. Метеоролог розповів про те, яку роль хмари відіграють у перетворенні нашої планети на населену для людства і світу загалом.