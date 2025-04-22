Человеческий глаз заставили увидеть новый цвет: как он выглядит

Ученые разработали так называемый метод "захвата человеческого глаза", чтобы заставить его увидеть совершенно новый цвет. Этот цвет исследователи назвали "оло".

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Об этом пишет LiveScience.

По словам авторов открытия, их метод позволяет человеческому глазу увидеть совершенно новые цвета, которые до недавнего времени оставались за пределами возможностей человеческого зрения.

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В рамках эксперимента пять добровольцев смогли увидеть цвет, названный "оло". Его иссследователи описывают, как "сине-зеленый беспрецедентной насыщенности".

"Конечная цель эксперимента – обеспечить программируемый контроль над каждым фоторецептором сетчатки. Несмотря на то, что этого пока не было достигнуто, метод, который мы разработали, показывает, что такое возможно на практике", — говорит соавтор исследования из Калифорнийского университета в Беркли Джеймс Фонг.

Ученые утверждают, что управление сетчаткой глаза на таком уровне откроет новые способы изучения зрения. К примеру, это могло бы стать лечением для таких заболеваний глаз, как дальтонизм.

Известно, что глаза человека содержат светочувствительные клетки, которые называются фоторецепторами. Они бывают двух видов: палочки и колбочки. Палочки в глазу отвечают на ночное зрение, реагируя на низкие уровни фотонов. Колбочки управляют нашим зрением при ярком освещении, а также они специализируются на обнаружении определенных длин волн видимого света – красного, зеленого и синего. Эти три типа колбочек соответственно называются "L", "M" и "S", в соответствии с длинными, средними и короткими длинами волн видимого спектра, к которым они наиболее чувствительны.

Колбочки М наиболее чувствительны к зеленому цвету, но технически они реагируют на целый спектр цветов, который полностью перекрывается с длинами волн, на которые реагируют колбочки L и S. Таким образом, в естественных условиях человек не можете активировать колбочки M, не активируя также колбочки L и S. Ученые задались вопросом, что произойдет, если активировать исключительно колбочки M.

Именно стимуляция колбочек М и открыла новый цвет "оло". Ученые говорят, чтобы представить себе этот цвет, нужно вспомнить свет от зеленой лазерной указки, а затем увеличить его насыщенность. В сравнении с "оло" лазерный свет будет выглядеть "бледным".

Несмотря на то, что новый метод уже смог раздвинуть границы человеческого зрения, в нем еще есть некоторые ограничения.

К примеру, чтобы увидеть новый цвет участники не могли смотреть прямо на дисплей, потому колбочки в самом центре сетчатки очень малы, что затрудняет локализацию лазерного света. Участники исследования смотрели на дисплей периферическим зрением, концентрируясь на фиксированной точке немного в стороне от цели.

Напомним, ученые рассказали, из чего состоят наши уникальные глаза и как они работают. Наши глаза являются гениальным продуктом эволюции, сочетающие в себе невероятные элементы, до некоторых из которых лучшие инженеры планеты не приблизятся и в ближайшие тысячелетия.