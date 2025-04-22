Людське око змусили побачити новий колір: який він має вигляд

Учені розробили так званий метод "захоплення людського ока", щоб змусити його побачити абсолютно новий колір. Цей колір дослідники назвали "оло".

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Про це пише LiveScience.

За словами авторів відкриття, їхній метод дає змогу людському оку побачити абсолютно нові кольори, які донедавна залишалися за межами можливостей людського зору.

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У рамках експерименту п'ять добровольців змогли побачити колір, названий "оло". Його дослідники описують, як "синьо-зелений безпрецедентної насиченості".

"Кінцева мета експерименту — забезпечити програмований контроль над кожним фоторецептором сітківки. Попри те, що цього поки що не було досягнуто, метод, який ми розробили, показує, що таке можливо на практиці", — каже співавтор дослідження з Каліфорнійського університету в Берклі Джеймс Фонг.

Вчені стверджують, що управління сітківкою ока на такому рівні відкриє нові способи вивчення зору. Наприклад, це могло б стати лікуванням для таких захворювань очей, як дальтонізм.

Відомо, що очі людини містять світлочутливі клітини, які називаються фоторецепторами. Вони бувають двох видів: палички та колбочки. Палички в оці відповідають на нічний зір, реагуючи на низькі рівні фотонів. Колбочки керують нашим зором за яскравого освітлення, а також вони спеціалізуються на виявленні певних довжин хвиль видимого світла — червоного, зеленого і синього. Ці три типи колбочок відповідно називаються "L", "M" і "S", відповідно до довгих, середніх і коротких довжин хвиль видимого спектра, до яких вони найбільш чутливі.

Колбочки М найбільш чутливі до зеленого кольору, але технічно вони реагують на цілий спектр кольорів, який повністю перекривається з довжинами хвиль, на які реагують колбочки L і S. Таким чином, у природних умовах людина не може активувати колбочки M, не активуючи також колбочки L і S. Вчені задалися питанням, що станеться, якщо активувати виключно колбочки M.

Саме стимуляція колбочок М і відкрила новий колір "оло". Учені кажуть, щоб уявити собі цей колір, потрібно згадати світло від зеленої лазерної указки, а потім збільшити його насиченість. Порівняно з "оло" лазерне світло матиме вигляд "блідого".

Попри те, що новий метод уже зміг розсунути межі людського зору, у ньому ще є деякі обмеження.

Приміром, щоб побачити новий колір учасники не могли дивитися прямо на дисплей, бо колбочки в самому центрі сітківки дуже малі, що ускладнює локалізацію лазерного світла. Учасники дослідження дивилися на дисплей периферичним зором, концентруючись на фіксованій точці трохи осторонь від цілі.

Нагадаємо, вчені розповіли, з чого складаються наші унікальні очі та як вони працюють. Наші очі є геніальним продуктом еволюції, що поєднують у собі неймовірні елементи, до деяких з яких найкращі інженери планети не наблизяться і в найближчі тисячоліття.